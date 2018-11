Juan Carlos Rodríguez: "Hasta un 40% de la población cogerá la gripe, un virus que se aprovecha del frío"

Cerca de 33.000 personas de más de 65 años se han vacunado ya contra la gripe en el área sanitaria de Pontevedra. Son algo más del 49 por ciento de la población diana de la campaña puesta en marcha por la Consellería de Sanidade, que aspira a que el 65 por ciento de los mayores estén cubiertos contra la enfermedad. A nivel global, se han vacunado cerca de 46.000 usuarios del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP. La campaña se encuentra en su ecuador y finalizará el próximo 28 de diciembre.

-Las cifras hablan de casi la mitad de los mayores vacunados, pero el CHOP aspira todavía a lograr más cobertura...

-La población de más de 65 años es la central para la vacunación de la gripe. Creo que estamos en un nivel aceptable y aspiramos a llegar al 65 por ciento al finalizar la campaña. Hay zonas como Ourense o Lugo en las que hay más población mayor y se vacunan más.

-Hasta ahora no se ha logrado nunca el 65 por ciento de cobertura de mayores en Pontevedra.

-Lo que no se ha logrado es llegar al objetivo en personal sanitario, pero en personas mayores se ha quedado muy cerca.

-¿Por qué es tan difícil convencer a los mayores de que se vacunen?

-Convencerlos no es tan difícil. El problema es que la vacuna es muy eficaz pero no es perfecta; a ello hay que sumar todas esas campañas que animan a la población a no vacunarse. Por eso lo importante es transmitir desde todas partes, desde la Atención Primaria, los medios de comunicación, los hospitales... de que el paciente mayor de 65 años pertenece a un grupo de mucho riesgo de coger gripe y grave, con ingreso, cuidados intensivos y con mortalidad. Si ese mensaje se transmite bien, la gente mayor se vacuna.

-Algunos alegan reacciones adversas o malas experiencias previas, ¿qué puede haber de cierto en ello?

-Eso es algo que debemos dejar claro: la vacuna actual lleva proteínas del virus, es decir, que no es un agente vivo. Esto quiere decir que es completamente imposible que cause la gripe. Al inyectar un agente en el cuerpo puede producir una reacción leve o una induración local que alguien puede confundir con una gripe, pero en ningún caso lo es.

-¿Cuáles son las consecuencias de la gripe en un mayor no vacunado?

-En primer lugar sufren las complicaciones directas de la enfermedad, porque es un virus respiratorio que puede causar daño pulmonar y bronconeumonía vírica. Este virus depapila, desprotege, el epitelio del bronquio y hace que gérmenes que vienen detrás, bacterianos, sobreinfecten con mucha más facilidad y creen complicaciones graves con neumonías secundarias. Es decir, que en algunos de estos pacientes se causaría enfermedad grave "per se" y en otros muchos se favorece que otros gérmenes que no iban a causar infección encuentren un campo muy abonado y que les sea mucho más fácil desencadenar una gripe grave.

-¿Qué ocurre con la población joven?

-Los niños hasta los seis años cogen formas de gripe más graves y las transmiten mucho. No hay que olvidar que están casi siempre con sus abuelos en estrecho contacto. Si el niño coge gripe, el abuelo cogerá gripe. Siempre las campañas y epidemias de gripe empiezan por los niños que se contagian en las guarderías y, en contacto con la población, desencadenan una cascada. Además, es importante que se vacunen también las mujeres embarazadas y todos los enfermos crónicos con cardiopatías, diabetes, cáncer... tienen que hacerlo. Igual que es grupo de alto riesgo el personal sanitario y los colectivos que trabajan para la comunidad, como Bomberos, etc... porque sus bajas afectan a la atención de la población en general.

-Tendemos a confundir un trancazo con una gripe, ¿cómo podemos diferenciarla?

-Hay muchos tipos de virus que se aprovechan del frío y que pueden provocar carga nasal, malestar... pero la gripe da un cuadro de quebrantamiento general, cefalea, nos postra...

-Es probable que mucha parte de la población nunca la haya cogido...

-Se calcula que cada año la sufre entre el 20 y el 40 por ciento de la población, por lo que hay mucha gente que no la sufrido nunca.