"Es inadmisible que un sanitario provoque el contagio"

-¿Por qué es tan reacio el personal sanitario a vacunarse? Ellos deberían ser el ejemplo a seguir.

-La tasa de vacunación ronda el 40 por ciento, a veces menos, y eso es un problema. En Estados Unidos, por ejemplo, o se les obliga a que se vacunen o cambiando de área a los médicos de determinados servicios. Aquí en el CHOP lo que hemos hecho es dar muchas charlas y hablar con todos los colectivos del hospital para explicarles la importancia que tiene no transmitir a los pacientes la gripe. La gripe en los hospitales puede ser transmitida por los propios pacientes o por el personal sanitario, y esto último es inadmisible.

-Sobre el contagio en los hospitales también incidirá el plan de contingencia, ¿de qué manera?

-Ya el año pasado se llevó a cabo. Todo el personal sanitario involucrado en el control ha participado en la elaboración de un plan en el que se hace hincapié en el servicio de Urgencias. Ahí es donde llegan los pacientes con problemas agudos. Son espacios pequeños y la idea es aislar pronto a ese paciente, moverlo rápido a la planta...

-Es decir, que toda precaución es poca y la gripe volverá este invierno...

-Efectivamente, decir que vamos a estar sin gripe es una utopía, hasta en un hospital, porque es muy contagiosa y entra por todas partes. La vacuna evita los casos graves y la mortalidad. Ahora está en fase preepidémica.

-Los antibióticos son otro de los caballos de batalla de los sanitarios. ¿Cuál es el mensaje?

-El mensaje es claro: el antibiótico ante los virus no hace nada. Ante una sospecha de gripe no se deben usar antibióticos. Se utilizarán cuando un paciente esté muy grave y sepamos que una gripe se ha complicado con una sobreinfección. No se puede abusar de ellos porque crean resistencias que es un problema de una embergadura muy grande que tenemos en poblaciones industrializadas.