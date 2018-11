Canteiros de Poio advierten del riesgo de que desaparezca la Escola de Cantería

"La Escola de Cantería se muere". Así lo denunciaba ayer la asociación Canteiros de Poio ante la progresiva reducción de alumnos en el centro, que actualmente cuanta con 11 matriculados entre todos sus cursos cuando antiguamente llegó a haber entre 80 y 100. El colectivo señala la falta de la homologación del título como la principal causa y anuncian medidas para presionar a la Diputación, administración responsable del centro, a que acuerde con la Xunta un plan de estudios que reconozca a los canteiros y mestres canteiros con los grados ciclo medio y ciclo superior.

"Los alumnos están 4.600 horas lectivas repartidas en cinco años para un título que no sirve ni para apuntarse en el INEM, no tiene sentido. Si no se toman medidas, acabará desapareciendo el que consideran como el centro con mejores instalaciones de formación de un oficio tan vinculado a nuestra cultura como es la de cantero". Con esas palabras definía Javier Diéguez, vicepresidente de la asociación Canteiros de Poio, ayer en una rueda de prensa con el presidente del colectivo, Manuel Sestelo, la cantera Sandra Carballa y el secretario comarcal de la CIG-Construción de Pontevedra, Xaquín Agulla.

El colectivo prepara una moción que inste a la Diputación, junto con la consellería de Educación, a que diseñe y ponga en marcha un plan de estudios que homologue los cursos de canteiro y mestre canteiro con grados de ciclo medio y superior, respectivamente, poniendo por ejemplo la situación de otros centros similares como la Escuela de Mármol de Macael (Almería), la Escola Massana (Barcelona) o la propia Mestre Mateo (Santiago). El documento será presentando en el pleno Poio por el BNG, aunque el colectivo espera poder defenderlo por medio de un portavoz para lograr la unanimidad. Además, llevarán una moción a todos los partidos con representación en la Diputación para instar al gobierno provincial a que trabaje con la Xunta para obtener la homologación. Una petición que esperan trasladar a todos lo grupos políticos. La campaña de presión irá acompañada de una recogida de firmas electrónicas a través de change.org y de físicas en diferentes mesas informativas que instalará Canteiros de Poio.

"Llevamos más de 10 años pidiendo la homologación y todo fueron buenas palabras pero ningún hecho, nos tememos que ahora siga pasando lo mismo", indicaba Sestelo en referencia a las declaraciones por parte de la diputada de Traballo, Montse Magallanes, que en la última reunión ofrecía a los exalumnos un certificado de empleo que no convence a los canteros. "Es un título que expiden por un cursillo del INEM de tres meses, cuando nosotros realizamos 4.600 horas lectivas", indican los canteros.

"La falta de homologación no es un problema legal, es un problema de voluntad", indicaba Carballa. El colectivo se puso en contacto con el director de Formación Profesional, Manuel Corredoira, que afirmaba la "viabilidad" de la posibilidad de homologar los títulos de la Escola de Cantería como ciclos medio y superior con los nombres de "obras de artesanía y restauración en piedra natural", en el caso del ciclo medio, y "diseño y coordinación de proyectos en piedra natural", respectivamente. Desde la Diputación trasladaron una carta a Corredoira instando a que se sea una realidad a poder ser en este curso.

Desde el colectivo anunciaron dos movilizaciones por Santa Lucía (13 de diciembre), patrona de los canteros y el día en el que se entregan los "títulos" de la Escola de Canteiros. Está prevista una concentración para ese día ante el pazo de la Diputación y otra en la Escola de Cantería.

Canteiros de Poio surgió hace 10 años para reivindicar el título de canteiro y mestre canteiro y en la actualidad cuenta con más de un centenar de miembros entre exalumnos, alumnos y profesores de la Escola de Cantería.