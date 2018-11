La Audiencia deberá resolver la situación de cárcel de Miguel Rosendo en once días

Después de 30 sesiones y escuchar a 118 testigos y peritos, a las magistradas de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra les queda ahora el arduo trabajo de analizar toda la prueba y dictar sentencia. Y aunque no tienen por qué cumplir con este plazo, las distintas partes personadas esperan que el fallo pueda llegar en menos de once días.

La razón es que, tal y como confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el próximo día 10 de diciembre se cumplen los cuatro años de plazo máximo por el que se puede prorrogar la situación de prisión preventiva de Miguel Rosendo. Sin una condena por parte de la Audiencia de Pontevedra (aunque el fallo no será firme, se podría mantener la prisión al menos en la mitad de los años a los que fuera hipotéticamente condenado el acusado), Miguel Rosendo tendría que abandonar la prisión ese mismo día.

Es por ello que, aunque también es posible la adopción de medidas cautelares de control hasta que se dicte sentencia, desde la acusación particular confían en que el fallo esté listo antes de esa fecha. Ana Reguera, abogada que ejerce la acusación particular, salía el pasado martes de la última sesión del juicio manifestando esta posibilidad. Añadía que su valoración de cómo se desarrolló la vista oral era "muy positiva" aunque insistía en que "la última palabra la tiene ahora el tribunal que tiene que hacer la valoración".

También las defensas confían en que haya una decisión pronto, pero en sentido contrario. Así, por ejemplo, el abogado de Miguel Rosendo, Marcos García Montes, pedía celeridad pero para resolver cuanto antes la situación de prisión provisional de su cliente. Explicaba que, después de cuatro años en prisión preventiva, la sala dictaminase la libertad de Rosendo incluso antes de que hubiera sentencia, tras la deliberación y en cuanto las magistradas tuvieran la convicción de un fallo absolutorio, aunque no estuviera redactado el mismo. Lo hacía después de recordar que el procedimiento "estuvo un año parado" sin, a su juicio, motivos aparentes.

Posible recurso al Supremo

En cualquier caso, la sentencia no será firme y una de las abogadas de la defensa de dos de las consagradas, Beatriz Seijo, ya adelantaba esta posibilidad: "Tengo muchas esperanzas en la absolución", manifestó; "y no soy derrotista", pero insistió en que "por desgracia para todos el juicio puede ser nulo por no habernos facilitado una prueba esencial para la defensa" e insistió en que si "no se resuelve aquí" se llevará ante el Tribunal Supremo.

Haya o no haya sentencia, la situación de prisión del principal encausado y supuesto "líder" de Orden y Mandato deberá resolverse como máximo ese día 10 o incluso antes.