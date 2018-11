Quintana da el visto bueno al proyecto de reforma e integración del recinto portuario de Portonovo

La conselleira do Mar, Rosa Quintana visitó ayer Portonovo para conocer in situ el proyecto de reforma del recinto portuario, que en palabras del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, "no solo va a cambiar no solo la zona del puerto, sino toda la villa". En el encuentro estuvo acampañada por Martín; el teniente de alcalde, Gonzalo Pita; el concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Deza; el concejal de Infraestructuras, Daniel Fernández; y el patrón mayor de la Cofradía de Portonovo, Sauro Martínez Durán.

"Es un proyecto muy dinámico, que va a potenciar la actividad económica de Portonovo", indicaba el regidor ayer. Precisamente, el de ayer se trataba del primer acto de la campaña del gobierno local para dar a conocer a la ciudadanía el proyecto del recinto portuario de Portonovo. "Lo que queremos es que lo queremos es que los conozcan todas las personas de Portonovo, en especial los pescadores", indicaba en ese sentido el regidor, en presencia del nuevo patrón mayor de la Cofradía de Portonovo.

"Creemos que es un buen proyecto para Portonovo, pero depende de la consellería do Mar y del pueblo de Portonovo y para el Concello de Sanxenxo queremos impulsar este proyecto porque creemos que hace muchos años que no se hace algo importante en Portnovo, y la villa lo merece", afirmó Telmo Martín.

Por su parte, la conselleira destacó la iniciativa de mejorar el puerto, teniendo en cuenta la "dependencia de la actividad pesquera que tienen los vecinos de Portonovo". Quintana daba el visto bueno a la proyecto. "Nos parece una propuesta innovadora y va a suponer un antes y después entre la concepción de integración entre una actividad económica como la pesca y una actividad turística que es fundamental en el futuro de Portonovo".

La conselleira también consideró como "fundamental" que el Concello quiera dar a conocer y a consensuar el proyecto con los vecinos y asociaciones. "Agradezco que en el diseño pensaran en buscar un espacio para el desarrollo de la actividad económica porque Portonovo no sería lo mismo si le faltara el sector de la pesca."