La ENM abre la Cátedra "Almirante Álvarez-Ossorio"

El salón de actos de la Escuela Naval Militar acogió ayer el acto de apertura de la Cátedra "Almirante Álvarez-Ossorio" , presidido por el almirante director de Enseñanza Naval, Victoriano Gilabert Agote, acompañado del rector de la Universidade de Vigo, Manuel Joaquín Reigosa Roger, el vicerrector del Campus de Pontevedra Jorge Genaro Soto Carballo, y el comandante director de la Escuela Naval, Ignacio Cuartero Lorenzo.

Para dar inicio a la cátedra, la investigadora principal en el Real Instituto Elcano y profesora de Teoría Económica en el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid), Lara Lázaro Touza, impartió la conferencia "Cambio climático: de la gobernanza global a la integración en las estrategias de seguridad".

Lara Lázaro es doctora por la London School of Economics and Political Science (LSE), Master en Environmental Assessment and Evaluation por la LSE y licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid.

La Cátedra "Almirante Alvarez-Ossorio" entre la Escuela Naval Militar y la Universidad de Vigo, se creó a raíz del acuerdo de colaboración firmado entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Vigo el 28 de noviembre del año 2003, como órgano de relación institucional, para temas culturales, técnicos y humanísticos.