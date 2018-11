Domínguez pide explicaciones al alcalde por "la responsabilidad municipal en el cierre de Elnosa"

El portavoz municipal del PP y candidato a la Alcaldía, Rafael Domínguez, comparte por completo la postura de la empresa Elnosa y culpa al Concello del cierre de la clorera en Lourizán. Sin atribuir posibles responsabilidades a la propia empresa por no buscar alternativas, o a otras administraciones, como Costas, que aún no resolvió la caducidad de la concesión, Domínguez recuerda que el alcalde, Miguel Fernández Lores, "siempre dijo que iba a luchar con todas sus fuerzas" para lograr este cierre, aunque "últimamente decía que el Concello no tuvo nada que ver".

"Por eso, le vamos a pedir explicaciones sobre la responsabilidad municipal en este asunto", que para el PP es "total". Rafael Domínguez vincula este asunto a la "falta de empleo" en la ciudad y culpa a Lores de "perder 150 empleos y una inversión de 55 millones" que Elnosa destinará a la planta de Torrelavega, en Cantabria. "Es triste que 17 familias tengan que emigrar", señaló Domínguez, en referencia a algunos trabajadores que se desplazarán a trabajar a esa planta.

El portavoz del PP comparte así el reciente comunicado de Elnosa donde aseguraba que "se intentó, desde el primer momento, mantener viva esta iniciativa industrial, teniendo como objetivo la creación de un importante polo de competitividad socioeconómica en la región, pero la indefinición legal se volvió incompatible con la estabilidad imprescindible para cualquier inversión empresarial. Esta situación se agravó, por motivos puramente políticos, por la oposición sistemática y destructiva del Ayuntamiento de Pontevedra".