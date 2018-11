El Colectivo Ecoloxista do Salnés rechaza la ubicación del Club de Piragüismo de Portonovo

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) hizo público su desacuerdo ante la ubicación propuesta del Concello de Sanxenxo de las nuevas instalaciones del Club de Piragüismo de Portonovo en el ecosistema dunar de Baltar, con el "agravante" de que es en una parte de la duna donde en el 2005 la Dirección General de Costas invirtió dinero público en su regeneración. Para este colectivo, "esto hace menos entendible que esta obra haya sido autorizada por Costas".

En las reuniones mantenidas en el mes de octubre con el gobierno local y Costas, el CES propuso nuevas ubicaciones, como la de la parte trasera de la playa, donde fue canalizado el río, o bien en la zona portuaria. Ambas alternativas no fueron aceptadas por la administración local. Según apuntan los ecologistas, "la única mejora propuesta por el alcalde y el concejal de Infraestructuras fue desplazar unos metros el club hacia la zona que ocupan actualmente los baños, en zona dunar también pero más alterada".

El CES, ante la negativa de los promotores a instalarla fuera de las dunas, exigió que se mejorara y rehiciera el proyecto arquitectónico incluyendo mejoras ambientales y paisajísticas propuestas por el CES. Los responsables locales prometieron el envío del proyecto al CES.

Asimismo, plantean que al tratarse de una modificación del proyecto y de ubicación, la autorización dada por Costas en su día quedaría invalidada por lo que se precisaría informar a esta entidad de nuevo y solicitarle una nueva autorización.

Piden también que se pusiera por escrito que la instalación tendría que ser desmontada a los dos 2 años, y que así había quedado reflexada también en la autorización dada por Costas, en la que inicialmente tampoco figuraba.

Resaltan que en el proyecto y en la autorización había quedado expresamente mencionado que tras la desinstalación a los 2 años, se regenerará la duna.

Para el CES todas estas propuestas no han sido cumplidas al no recibir el colectivo el nuevo proyecto, "por lo que no pudimos valorar si realmente se modificó en el sentido que propusimos".

En este sentido niegan, tal como dijo el concejal de Infraestructuras, que se haya alcanzado un consenso y resaltan que no se pasó copia del proyecto al CES, lo que dificulta así la función de seguimiento y cumplimiento de lo proyectado, manteniendo una política de opacidad y de hechos consumados".

CES recuerda que la ley "nos ampara para tener acceso a cualquier información de tipo ambiental. Y que así como nos facilitaron sin problema copia del proyecto del club original, no entendemos que problema hay ahora para proporcionarnos copia del proyecto modificado.

Ante esta actitud del Ayuntamiento de no dar pasos hacia la regeneración ambiental de las dunas de Baltar, y seguir alterándola con nuevas construccións, el CES seguirá luchando por un futuro distinto al césped y cemento en el que algunos parecen querer transformar esta riqueza ambiental que representan para Portonovo estas dunas.