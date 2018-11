De Montecelo a Senegal

Más de 3.000 kilómetros han recorrido dos médicas del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, para ayudar con sus conocimientos sanitarios a la población de Senegal. Laura Barcia, especialista en Medicina Interna, y Alicia Ferrero, en Medicina Digestiva, viajaron hace unos días al país africano con la ONG Ecodesarrollo Gaia. Lo han hecho como experiencia vital, pero, sobre todo, porque creen que con su formación podrán aportar su granito de arena a una sociedad castigada en la que la sanidad es, en su gran mayoría, de pago.

"Me decidí a participar en este proyecto porque siempre he querido hacer algo así", confiesa Laura Barcia desde Senegal. A la joven internista le hablaron del proyecto cooperantes de ediciones anteriores. "Me animaron diciéndome que era una experiencia muy enriquecedora y que se aprendía mucho", asegura.

Aunque ya fue informada previamente de la delicada situación de la sanidad en el país, Barcia explica que una de las cuestiones que más le ha impactado es "el difícil acceso a los medicamentos". "No están financiados y tienen precios bastante elevados para la gente de allí", señala.

Ambas doctoras mantienen amistad con otro facultativo de A Coruña, Jorge Castiella, que en la actualidad lleva ya un año trabajando en el Hospital Montecelo, en el que han coincidido. Fue él quién les habló de la iniciativa "Coruña Cura", puesta en marcha por Ecodesarrollo Gaia en el año 2007 para atender, principalmente, a mujeres y niños en la localidad senegalesa de Yoff-Tonghor. Castiella ya viajó a Senegal en tres ocasiones para colaborar con la ONG.

La situación sanitaria en Senegal adolece por todos los frentes. La mayoría de las consultas y tratamientos médicos son de pago, algo inalcanzable para la población, con las consecuencias que esto puede tener. Lo mismo ocurre, tal y como manifiesta Laura Barcia, con los medicamentos, de tan difícil acceso que son pocos los ciudadanos que tratan sus enfermedades de forma adecuada.

A través del programa "Coruña Cura" se realizan consultas médicas y curas de enfermería de forma gratuita, así como se dispensan medicamentos llevados directamente desde Galicia.

La de este año es la duodécima edición del proyecto sanitario de Ecodesarrollo Gaia. El equipo de voluntarios está formado por 14 personas de toda Galicia: ocho médicos, dos farmacéuticas y dos enfermeras.

Además de ofrecer los servicios gratuitos a la gente sin recursos, los sanitarios gallegos imparten charlas de educación en salud y promoción de la misma a líderes locales y profesoras. Se abordan cuestiones importantes como la higiene para evitar infecciones o heridas que puedan derivar en problemas graves de salud.

Los voluntarios se alojan en una escuela, Escuela Coruña, que cuenta con el apoyo de la Diputación de esta provincia.