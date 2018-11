Marín abre las 17 Xornadas de Arqueoloxía

Las XVII Xornadas Blanco Freijeiro de Arqueología comienzan hoy en la Biblioteca Municipal Vidal Pazos de Marín y se prolongarán hasta el 2 de diciembre, dedicadas este año al tema "En tempos de Castrexos e Romanos".

La temática de esta 17 edición está vinculada al castro de A Subidá, en el que se vienen desarrollando en los últimos años distintas actuaciones de excavación arqueológica y puesta en valor del enclave prehistórico, promovidas por el Concello de Marín. Estas actuaciones continuarán el próximo año.

Durante toda esta semana habrá conferencias en la biblioteca municipal, a partir de las 20.00 horas y las jornadas concluirán con una visita guiada al castro de Santa Trega, A Guarda.

A las 20.30 horas de este lunes se inauguran estas Xornadas a cargo de las concejalas de Cultura María José de Pazo y Beatriz Rodríguez. Mañana martes, desde las 20.00 horas, Rafael Rodríguez Martínez, arqueólogo de la Diputación Provincial de Pontevedra hablará sobre "Rompendo moldes, o xacemento de A Lanzada (Sanxenxo)".

El miércoles se abordará el tema "Galaicos e romanos. Revisando o proceso de romanización", a cargo de Francisco Javier González García, profesor de Historia Antigua en el departamento de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela.

El jueves 29, el experto en prehistoria Emilio Ramil González hablará sobre "A Sauna Castrexa do Campo do Castro de Cedeira (A Coruña)" y el viernes se expondrá la ponencia "A romanización do noroeste da península ibérica: unha análise dende a arqueozooloxía", a cargo de Carlos Fernández Rodríguez, profesor de Prehistoria en la Universidad de León.

Las jornadas concluyen el domingo 2 de diciembre con una visita guiada al Castro de Santa Trega, A Guarda,donde se conocerán los resultados de las últimas excavaciones arqueológicas. La salida de Marín será a las 9.30 horas desde la Plaza de España.