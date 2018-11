Una mujer fallece en una colisión en la AP-9 en Barro

Bombeiros do Salnés

Coche volcado Bombeiros do Salnés

Una mujer falleció esta pasada noche en la AP-9 en Barro en una colisión ente dos vehículos. En el accidente resultaron heridos el marido y un niño de 12 años, hijo del matrimonio, mientras que el conductor del otro coche presenta lesiones leves, según informan los Bombeiros do Salnés y de Pontevedra, que se desplazaron hasta el lugar para excarcelar a las personas implicadas.

Las mismas fuentes indican que el accidente se produjo poco después de las 23.00 horas de ayer sábado en el kilómetro 119, a la altura del enlace con la Autovía do Salnés y el vehículo en el que viajaba la fallecida acabó volcado fuera de la autopista, ya que la violencia del impacto hizo que saliera de la vía e incluso se llevó por delante una estación meteorológica situada en las inmediaciones.

Los Bombeiros do Salnés indican que fue necesario excarcelar a los ocupantes del turismo volcado mientras que el conductor del otro vehículo presentaba heridas leves. Esta persona dio positivo por alcohol y el juzgado de Caldas ya instruye diligencias por un presunto homicidio por imprudencia

La mujer fallecida es de origen italiano pero residente en Tui, que viajaba acompañada por su marido, que era el conductor, y el menor de edad, que estaba en al asiento trasero. Fueron trasladadas a un centro sanitario por dos ambulancias medicalizadas del 061, según el 112.