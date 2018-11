El movimiento vecinal premia a Cedofeita

Jaime Iglesias, presidente de Cedofeita, se desplazó hasta A Coruña hace unos días junto a José Luis Estévez, José Quinteiro y Elisa García, miembros de la junta directiva de la asociación cultural de Lérez, para recoger el premio otorgado por la Confederación Gallega de Asociaciones Vecinales, Cogave, a sugerencia de la Federación Castelao.

En el acto, al que acudieron cerca de 200 personas de toda Galicia y que estuvo amenizado por el coro Cantares Gallegos, la presidenta de Cogave, María Luisa Varela, explicó que los premios de esta confederación están dirigidos a personas e instituciones que luchan por una sociedad mejor.

El movimiento vecinal gallego reconocía así una trayectoria de más de 20 años en favor de la cultura, l patrimonio y la lengua gallega que emocionó a los directivos de Cedofeita.

No es el primer reconocimiento público que recibe esta asociación cultural. En su haber cuenta ya con el Premio Cidade de Pontevedra y una distinción ofrecida por Amigos de Lérez. Sin embargo, Jaime Iglesias reconoce que es "un aliciente para continuar traballando, para continuar na misma liña porque estamos no camiño correcto".

Compartieron el premio con sus socios, alrededor de 150, "que son a principal fonte de financiamento da asociación" y a los que están especialmente agradecidos por "participar nos roteiros que organizamos, por visitaren as nosas exposicións, por acompañarnos nas viaxes culturais, por patearen os montes nas xornadas micolóxicas e por asistiren aos venres culturais; esa serie de actividades que organizamos ao longo do ano, onde teñen cabida a música, o teatro, a literatura e as conferencias de diversa índole".

Y es que, según reconoce el presidente de Cedofeita, "sen o apoio e a participación de socios e simpatizantes, carecería de sentido a existencia desta asociación cultural".