Corujo: "No sabemos qué tipo de empresas habrá en 5 años"

"Esto no es más que el punto intermedio entre los 40 años que ya han pasado y los 40 que van a venir", asegura el presidente de Aempe, José María Corujo.

El empresario destaca el trabajo tanto individual como conjunto de todos los que forman o han formado parte de la asociación durante todo este período de tiempo.

Entre los objetivos que Aempe se marca para el futuro destacan la de "anticiparse a todo el movimiento de cambio que nos depare".

"Hoy estamos ya con el pasado de lo que ayer era el futuro. Y así continuamente", considera.

"El reto más importante ahora es saber adelantarse a todo lo que llega por delante. No se trata tanto de manejar las nuevas tecnologías o herramientas, sino tener ese espíritu de anticipación. Esas modificaciones se van a producir en más ámbitos. Las nuevas tecnologías son solo una parte. No sabemos bien qué va a pasar. Son modificaciones que hoy no conocemos. No sabemos qué tipo de empresas va a haber dentro de cinco o diez años ni las necesidades que la sociedad va a tener", manifiesta.

José María Corujo apunta que los cambios ahora son tan rápidos "que no te da tiempo a notarlos".

Entre las reivindicaciones que ha hecho públicas en numerosas ocasiones como presidente de Aempe, destaca la de pedir más industria para la comarca de Pontevedra. "Si funciona la industria y funcionan los servicios y el sector primario, la sociedad está más apoyada entre sí. Si nos dedicamos solo a una área, como el sector servicios, corremos el riesgo de que ante cualquier cambio la población sufra una merma en puestos de trabajo", reflexiona.

Asimismo, defiende la permanencia de Ence en Pontevedra, aunque reconoce que la ubicación "no es la ideal".