La APDR exige la extinción de la concesión de Elnosa

La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) ha exigido a través de un comunicado al Gobierno español que decrete la extinción de la concesión de Elnosa en los terrenos de dominio público que hoy ocupa, que cumpla la ley y tome posesión de las instalaciones de la fábrica en Lourizán, así como que exija a los responsables de la fábrica de cloro que eliminen el mercurio de los suelos y aguas contaminadas con este peligroso metal pesado y cumplan con su obligación de dejar la zona que ahora ocupan tal como la recibieron cuando llegaron a Lourizán en los años 60.

Para la APDR el cierre de Elnosa es una buena noticia y no responde a razones políticas. "Hai tempo que Elnosa tiña que estar pechada por motivos ambientais, económicos e de saúde, e só o interesado trato de favor da Administración galega atrasou este final. E non se pode defender a súa permanencia na Ría co argumento da defensa dos postos de traballo. Primeiro, porque unha cousa é defender o dereito a traballar, e outra ben distinta defender uns poucos postos de traballo que entran en contradición cos postos de traballo da Ría; pero tamén, porque eses postos de traballo poñen en perigo a saúde das persoas, a calidade das augas da nosa Ría e o futuro económico da nosa comarca", señala el comunicado.

La APDR apunta también que los únicos responsables de la pérdida de los puestos de trabajo en Elnosa "son os directivos da empresa (que nunca tiveron a creación de emprego entre as súas prioridades) e os propios traballadores/as que, cos sindicatos á cabeza, fixeron o traballo sucio dos empresarios, loitando

pola defensa dos intereses de Elnosa sen esixirlle solucións que posibilitaran o mantemento dos postos de traballo".