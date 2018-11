Anafáns, 5 médicos para 12.000 pacientes

"Para pedir cita es horrible, te dan como mínimo para dentro de una semana, a veces incluso más". Así describía Virgina, una de las pacientes que ayer eran atendidas en el centro médico de Anafáns, la situación en la que se encuentra el ambulatorio. En poco más de un año, se han sucedido varias jubilaciones y, más recientemente, traslados de facultativos que en algunos casos no han sido cubiertos, lo que está provocando retrasos en las listas de espera por internet. Actualmente el centro cuenta con 5 médicos, incluidos los dos que presentan servicio de atención infantil para todo el municipio.

El ambulatorio de Anafáns cuenta con días con mucha afluencia y otros, en los que las citas son adelantadas por falta de pacientes. "Normalmente hay demasiada gente por las mañana en las salas, sentada, de pie, por momentos hasta resulta asfixiante. Pero aquí somos mucho de ir a nuestro médico habitual, si no está, muchas veces o van", recalcaba Nieves, que acompañaba a Virginia a su consulta.

En el caso de ayer, las salas estuvieron completamente vacías durante buena parte de la mañana. "Llamaron a cuatro personas antes que a mí y no estaban, por eso me adelantaron la consulta", comenta C.M.M., que fue atendida ayer casi una hora antes de la que tenía designada. "Muchas veces no tienen cita para antes, pero no hay nadie, no se presentan. No costaría anularla si no vas y los perjudicados somos nosotros mismos", comenta, coincidiendo con la postura de varios de los pacientes atendidos ayer.

La situación de Anafáns es similar a las de los ambulatorios de Combarro y Raxó. En el municipio, cada vecino elige dónde ser atendido de forma habitual, pero el de San Salvador concentra la mayoría de pacientes, encontrándose una cita previa desbordada. "Por teléfono es imposibles ya, por internet te la dan muy tarde, la mejor opción es pasarse directamente por el ambulatorio y te suelen dar una pronto, incluso en el mismo día", señala Benito, que ayer acompañaba al centro médico a su suegra.

Más allá de las diferentes peticiones de los pacientes, como "incluir el servicio para desplazados" o "no dar prioridad a algunos que no van por urgencias ni tienen cita", todos coinciden en la misma: "hacen falta más médicos". "¿De qué sirve ampliar el centro de Anafáns o hacer uno nuevo en otro sitio si se va a llenar con pajaritos? Lo primero que hace falta es personal y dicen que la ampliación es un remiendo, pero lo que está pasando es estos días todavía hay una consulta que está vacía, que no tiene médico", comenta indignada C.M.M.

En Ananás se atienden los pacientes de San Salvador, San Xoán y de parte de Combarro. Al de Combarro atienden a vecinos de la parroquia y de Samieira, a pesar de contar con dos facultativos, uno de ellos de baja actualmente. En el de Raxó pasan consulta a principalmente pacientes de la parroquia y de parte de Samieira con solo dos médicos.

El servicio de atención infantil de lo niños del municipio se realiza a través de Anafáns. El servicio contaba con dos pediatras hasta hace poco más de un mes, hasta el traslado de una doctora a Vigo, tras llevar 21 años consultando en Poio. El puesto está siendo cubierto por un médico de cabecera, según señalaron varios pacientes ayer. Una situación que se espera ser solucionada con otro concurso de traslados del Sergas.