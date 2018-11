Mollabao caldeará la precampaña con pancartas y caceroladas para "romper la felicidad de Lores"

Caceroladas, pancartas y megafonía. Los vecinos de Mollabao están dispuestos a hacerse oir durante la precampaña electoral para dejar claro al Gobierno local su descontento con la situación de "total abandono" en que se encuentra el barrio.

Las demandas del barrio caldearán el ambiente previo a la cita electoral del próximo mes de mayo. Los vecinos están dispuestos a organizarse para que así sea y los grupos de la oposición se sumarán a esta iniciativa reivindicativa, asumiendo en sus programas algunas de las peticiones vecinales.

"Romper la felicidad del alcalde en la cascada de inauguraciones que tendrán lugar en los próximos meses". Ese es el argumento que el portavoz vecinal Juan Sáenz-Díez ofreció al medio centenar de vecinos que ayer respaldó la asamblea de Mollabao Sí, tras plantear un calendario de movilizaciones que se intensificará a medida que se acerque la campaña electoral.

"Queremos visibilizar nuestra situación. Hacer ruido pero sin molestar. Que todo el mundo se entere de que un barrio que está situado a 700 metros de A Peregrina está completamente abandonado", explicó el portavoz vecinal.

"Estamos muy cansados de ver cómo se hacen obras en el centro de la ciudad, donde los vecinos ni siquiera las demandan, mientras que este barrio lleva totalmente olvidado más de 20 años", explica Juan Sáenz-Díez.

La asamblea celebrada en la tarde de ayer bajo el puente de la autopista, desafiando al mal tiempo, diseñó una hoja de ruta reivindicativa, que comenzará por abrumar al Concello con la reclamación de un sinfín de carencias que presenta el barrio.

Para empezar Juan Sáenz-Díez distribuyó ayer impresos de reclamaciones entre los asistentes, invitándoles a cubrirlas para luego presentarlas de forma conjunta y escalonada.

Si en 2017 la mayoría de las 57 quejas vecinales que recibió el Concello de Pontevedra la mayoría correspondía a Mollabao, en este año 2018 quieren incrementar esa cifra significativamente. "Animamos a todos los vecinos a denunciar las carencias. La gente aquí se ha vuelto conformista y no es cierto que nos merezcamos vivir en un barrio olvidado y sin inversión".

Los portavoces vecinales invitaron a los asistentes a reclamar la presencia de la Policía Local en el barrio cada vez que lo consideren oportuno, y a trasladar al Concello por vía telefónica cuantas quejas por falta de servicios, de limpieza por ejemplo, sean necesarias.

En definitiva los vecinos están dispuestos a aprovechar la proximidad de la cita electoral municipal para quemar un último cartucho, alentados porque los comicios puedan animar al Gobierno local a agilizar alguna actuación en la zona. Para ello contarán con el respaldo de la oposición.

"Estamos exactamente igual que hace 20 años. Vinieron a presentarnos un proyecto muy bonito que no era más que un montaje en powerpoint y nunca más se supo", explicó Juan Sáenz-Díez. "Bueno, sí, ahora sabemos que ni siquiera se molestaron en modificar el Plan Xeral para grafiar un vial que incluyeron en la actuación que nos anunciaron. Nos parece que ya está bien de que nos tomen el pelo".

A Juan Sáenz-Díez le resulta irrisorio que el Gobierno local se escude de forma recurrente tras otras administraciones para justificar su inacción en el barrio.

Los vecinos estuvieron ayer respaldados por representantes de todos los partidos de la oposición. Hasta Mollabao se desplazaron Gerardo Pérez Puga, César Abal y José Luis Martín, del Partido Popular; Maria Rey, de Ciudadanos; Tino Fernández e Iván Puente del PSOE y Manolo Fontán y Carmen Moreira, de Marea Pontevedra. Con su presencia respaldaron las reivindicaciones de los vecinos, aunque ninguno de ellos hizo intervención alguna, limitándose a escuchar y a ponerse a disposición de los ciudadanos para la tramitación de cualquier gestión en la que consideren que les puedan necesitar.

A los representantes de los cuatro partidos de la oposición se refirió Juan Sáenz-Díez como "alternativas de cambio". Y es que el portavoz vecinal solicitó a los asistentes a la asamblea de ayer que "cambien su voto". Pidió un "castigo para el BNG" y lo argumentó diciendo que "no puede ser que Mollabao avale a un candidato que no tiene ningún interés en hacer nada por nuestro barrio. Con el BNG en la Alcaldía no hay opción alguna de prosperidad para Mollabao", concluyó.