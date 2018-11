Una denuncia que el BNG entiende en clave política

La diputada delegada de Príncipe Felipe, Eva Villaverde, reconoce el deterioro de las instalaciones del CEIP Príncipe Felipe, denunciado por el sindicato Comisiones Obreras.

A pesar de ello asegura que la Diputación ha ido acometiendo de forma puntual todas aquellas obras de mantenimiento que le fueron demandadas por la dirección del centro, que "obviamente non poden correxir a falla absoluta de investimento que se ven acumulando nestas instalacións durante os últimos 30 anos".

Y es que Eva Villaverde asegura que fue este pasado sábado cuando por primera vez este curso recibió un correo electrónico de la dirección del centro en el que se demandaba a la Diputación una actuación en el exterior del colegio. "E xa temos unha reunión programada con eles para esta semana e comprobar que é o que se pode facer".

Eva Villaverde lamenta la "manipulación" que Comisiones Obreras ha realizado de la situación del centro, "filtrando unhas fotos de zonas que están clausuradas, como a dos baños, e que non son utilizadas nin por profesorado nin por alumnado do centro, creando unha alarma social cun tema tan delicado coma este e danando o traballo que está a facer o equipo directivo do centro, que está a facer un importante esforzo por elevar a matriculación de cara ao ano que ven".

Cubiertas, patios y cierres son las cuestiones que la Diputación de Pontevedra tratará de solventar de forma urgente en los próximos meses tras consensuar la actuación con la nueva dirección del CEIP, un centro que a nivel educativo depende de la Consellería de Educación. "É absurdo que Comisións semente a dúbida de que si nos prantexamos pechar este colexio porque facelo non é competencia nosa". Además argumenta que el BNG "defende o ensino público sempre, pero especialmente cando falamos nun centro no que estudian boa parte dos rapaces que están en acollemento nunhas instalacións dependentes da Xunta".

En la actualidad un total de 85 escolares cursan sus estudios de Infantil y Primaria en las instalaciones del colegio Príncipe Felipe, aunque solo 15 residen en el entorno. Los otros 70 están vinculados, en régimen de acogida o de Centro de Día, en el centro tutelado.

Educación

Por otra parte, el jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares, solicitó públicamente a la Diputación de Pontevedra, propietaria del inmueble donde se encuentra el CEIP Príncipe Felipe de la ciudad, que asuma las labores de mantenimiento y conservación que le corresponden.

Desde Educación destacaron que, tras las críticas vertidas por el sindicato CCOO sobre presuntas deficiencias en este edificio, un responsable de la Unidad Técnica de la Jefatura Territorial visitó ayer el colegio, comprobando que "a falta de mantemento é evidente, xa que hai varios cristais que deben ser repostos, existen filtracións que deben solucionarse e o solo do patio presenta danos que poden causar accidentes entre os alumnos do centro".

A mayores, aseguran que también sería recomendable el cambio de carpintería exterior e interior para que el centro ganara en eficiencia energética, ya que se trata de un edificio con más de 40 años de existencia.

César Pérez Ares explicó que a comienzos del presente curso, el nuevo equipo directivo dio traslado al director del complejo Príncipe Felipe, dependiente de la Diputación de Pontevedra, de las referidas deficiencias, con el objetivo de que se pudieran subsanar a lo largo de los próximos meses, sin que por el momento recibieran contestación al respeto.

Sin embargo, la diputada nacionalista Eva Villaverde se mostraba sorprendida por estas declaraciones, ya que asegura que la Diputación mantiene un contacto permanente con una inspectora de Educación encargada de la supervisión del colegio Príncipe Felipe, "sen que ata día de hoxe recibiramos ningunha queixa nin solicitude de que se fixera actuación algunha".

Por otra parte, la Jefatura Territorial de Educación aclaró también que no recibió "nin a denuncia da situación por parte do sindicato CCOO nin a súa solicitude para manter unha reunión de cara a analizar a situación deste colexio. No momento en que se curse dita solicitude daraselle cita para manter un encontro no edificio administrativo da Xunta en Pontevedra".

Comisiones Obreras hacía público esta semana el avanzado deterioro de unas instalaciones construida en la década de los 70 y en las que el mantenimiento en las últimas décadas ha sido escaso. Cristales rotos, humedades en las aulas, baños en malas condiciones, patios muy deteriorados son algunas de las cuestiones denunciadas por los portavoces sindicales, que alertan también de las carencias en el sistema de calefacción.