Cines Quiroga, Avenida y Olmos

La historia de los cines de Marín fue el tema abordado en la charla "Los cines de Marín y los programas de mano", organizada por el Club de Opinión Portocelo de Marín, que sirvió de inauguración a una exposición de programas de mano de los viejos cines. En este acto intervinieron Queta Otero-Molas y el promotor del foro Ángel García Carragal, quienes hicieron un repaso a la historia de las salas cinematográficas Quiroga y Avenida y a su fundadora Amalia Martínez, así como del cine Olmos de Estribela, todos ellos ya desaparecidos.

García Carragal tuvo palabras de reconocimiento para el Cine de Seixo "unha xoia das salas de cine do pasado que o seu dono mantén aberta para que non morra no recordo, o que é moi de agradecer".

Al finalizar el acto, el público disfrutó de la proyección de varios "trailers" de películas de los años veinte a setenta del siglo pasado, referenciadas en el más de un centenar de programas de mano que formaban la muestra inaugurada al final del coloquio. El acto se desarrolló ante un numeroso publico que llenó el salón de actos del Museo Manuel Torres.

Voto femenino

Por otra parte, el Club de Opinión Portocelo conmemora el 85 aniversario del voto femenino en España con una conferencia de la psicopedagoga y doctorada en Comunicación Laura López Atrio, bajo el titulo de "O voto feminino: A súa influencia no avance da sociedade española". Tendrá lugar el jueves 29 en el Museo Manuel Torres y será presentada por la directora del Centro de Información a Muller, Marián Sánchez Sanjorge. Según manifiesta el promotor del foro, con este acto se pretende destacar "la importancia que supuso para España el ejercicio por primera vez del derecho al voto a la mujer en unas elecciones generales, acontecimiento histórico que tuvo lugar el 19 de noviembre de 1933. Eran los segundos comicios que se celebraban durante la II República".