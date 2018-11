Iván Pérez: "Hemos conseguido con Savia Nova que la gente joven hable del monte con sus familias"

Lo que empezó como una apuesta por el monte gallego y su riqueza se ha traducido en miles de visitas en Youtube. El proyecto Savia Nova, impulsado por Iván Pérez, presidente de la Mancomunidade de Montes en Man Común de Pontevedra, es todo un éxito en internet. El vecino de Lourizán destaca que esto no sería posible sin el trabajo de Diego Muñoz y Diego Santaclara, de la productora marinense 13 Amarillo. Ni él ni ellos cobran por esto; es un esfuerzo altruista que solo tiene un fin: acercar a las nuevas generaciones la importancia de la naturaleza. El primer vídeo, "Incendios en Galicia, 1 año después del desastre", fue publicado por FARO a los pocos días de su divulgación en Youtube. Lleva ya cerca de 13.000 visitas. El segundo, "¿Eres cómplice del abandono del monte?", supera las 5.000.

-Entre ambos vídeos suman cerca de 18.000 visitas. ¿Se esperaban este éxito?

-Es algo increíble. Pensamos que con el segundo no íbamos a llegar a tantas por la temática. Hablamos de que si llegábamos a las 4.000 visitas ya nos quedaríamos contentos. Los vídeos a nivel local suelen rondar las 2.000 o 3.000. Pero más que las cifras, lo que nos tiene todavía más sorprendidos y contentos es el número de suscriptores en Youtube con Savia Nova: casi mil personas.

-Entonces su objetivo de llegar a los jóvenes se habrá cumplido.

-Está siendo todo un éxito, sin duda. La repercusión ha sido fantástica. Y lo mejor de todo es que hemos conseguido con Savia Nova que la gente joven hable con sus familias de estas cuestiones, sobre todo en el caso del segundo vídeo, el referido al reparto de las tierras heredades y el minifundismo. Hoy mismo en el trabajo una compañera me contó que le había comentado a un hijo suyo de 15 años nuestros vídeos y que le respondió que los había visto. ¡Un adolescente! Es algo que no podíamos imaginar.

-¿Qué es lo más anecdótico que les ha pasado con este proyecto?

-Pues me llamó una señora de 72 años de la Costa da Morte, que lo había visto. Al principio creí que me estaban gastando una broma los amigos, pero ella me dijo muy seria que podría ser mi abuela. Estaba emocionada y quería darme las gracias porque había visto nuestro trabajo y le parecía fantástico. Casi me hace llorar ella a mí porque incluso se ofreció a colaborar con nosotros porque está en el extranjero y sabe inglés y podría hacer de traductora para que llegue a más gente. Me dijo que lo que más echaba de menos era el paisaje y que cuando llegó aquí después de los incendios se le cayó el mundo a los pies. Cuando vio el vídeo sintió que por fin habría relevo generacional para cuidar los montes.

-Después de todo esto no se podrán plantear dejar el proyecto... ¿se han fijado tiempos de entrega para nuevos vídeos?

-Queremos hacer las cosas bien. No me quiero comprometer a tiempos justos, pero cada dos semanas aproximadamente sí que nos gustaría sacar algo. Queremos hacer algo bueno y que por todo esto entremos en prisas. Nosotros no vivimos de esto. Yo a los compañeros de 13 Amarillo no les pago y yo tampoco cobro por ello. Para ser algo altruista ya es de una calidad increíble. Lo que sí sentimos es más presión por la calidad (risas).

-¿Tienen pensada ya la temática del próximo vídeo?

-Para empezar nos gustaría hacer uno de agradecimiento por los mil suscriptores. Pero una de las opciones de una próxima grabación es lo que tenga que ver con bosques comestibles, es decir, las oportunidades y valores del monte con las gastronomía, uno de los grandes fuertes de Galicia. Antes el marisco se le echaba a las gallinas, ahora se lo echamos a los eucaliptos. Son muchas las oportunidades del monte que se desaprovechan.

-Ha demostrado ser un gran divulgador. ¿Cómo logra concentrar en tan pocos minutos tantas ideas?

-Pues para empezar, sin guión (risas). Y sin saber casi de qué vamos a hacer el vídeo. El segundo fue grabado en una tarde y en principio iba a ir sobre los eucaliptos. Pero cambié de opinión y les dije que quería hacerlo sobre minifundismo. Los compañeros de 13 Amarillo me echaron para atrás y me dijeron que ellos eso no lo verían. Su opinión es muy importante, porque ellos son productores audiovisuales y no tienen nada que ver con el monte. Son el público general.

-¿Cómo llegó hasta ellos?

-Fue después de ver un vídeo suyo de un proyecto audiovisual que tienen de deportistas, "Life". Me gustó la estética y el montaje, la música... Era justo lo que yo quería para esto. Hacen un trabajo muy bueno. No quería ser una persona en plano fijo delante de la cámara, porque eso no se ve. Ellos lo han hecho infinitamente mejor de lo que yo imaginaba.