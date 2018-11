Una pontevedresa en la piel de Juana Rivas

Juana Rivas vuelve a ocupar titulares en los medios de comunicación, por resistirse a entregar a sus dos hijos al padre alegando que son víctimas de malos tratos. Entre el revuelo mediático y las discusiones encendidas en las redes, se cuela una carta en la que el mayor de los niños denuncia el maltrato y pide amparo. La voz del menor es silenciada por quienes ven en la súplica una manipulación materna. Una pontevedresa narra cómo sufrió la misma situación hace unos años, cuando fue obligada a entregar a sus hijos a un padre también denunciado por maltrato.

La pontevedresa I.O.S. se siente plenamente identificada con la situación de Juana Rivas, la granadina obligada a entregar a sus dos hijos a un padre denunciado por malos tratos. Esta vecina de Pontevedra se reconoce en la historia de Juana Rivas. Hace ya algunos años trataba de convencer a un juez de que no obligase a sus dos hijos a pasar temporadas con un padre que les pegaba y sometía a abusos.

"Solo pude leer parte de la carta del niño de Juana. Fue demasiado duro. Era exactamente igual a lo que mi hijo escribía cuando en el Punto de Encuentro le obligaban a plasmar en un papel como había sido el fin de semana con su padre. Le mandaban hacerlo antes de que yo llegase, por si le manipulaba, y aunque él relataba el infierno por el que estaba pasando, durante más de dos años me siguieron obligando a llevarlos con su padre. Es el desamparo más absoluto", explica esta mujer.

Labio partido

Si sus hijos volvían a casa con el labio partido o con moratones, le decían que eran niños y se caían. Si llegaban en estado de shock, sin apenas hablar o tremendamente enfadados con ella por haberles llevado al Punto de Encuentro, la acusaban de ponerlos en contra del padre. Y así hasta que el mayor enfermó de angustia y en plena entrega tuvo que ser ingresado. La pericia del pediatra y el cambio de criterio fiscal lo apartaron de la pesadilla, pero habían pasado demasiados meses, explica esta mujer.

Más de una década después de aquello, el maltratador sigue acosando a I.O.S. y también a sus hijos, ya mayores de edad, y por eso oculta su nombre. No alberga ninguna duda sobre la veracidad de la historia de Juana y a las personas escépticas les pide que hagan el ejercicio de reflexionar por un momento: ¿y si es verdad? ¿y si estamos como sociedad desamparando a dos niños que están sufriendo daños y nos piden ayuda?

Rosa Campos, directora del CIM de Pontevedra, tiene claro que hay que acabar con este tipo de situaciones: "Cuando existen dudas, cuando una madre dice que sus hijos están en peligro pero las autoridades no tienen claro si es cierto, deberían hacer un seguimiento de las visitas y cerciorarse de que los niños están bien atendidos, de que se quieren ir con su padre, de que les trata bien, de que se ocupa de sus obligaciones paternas. Pero no lo hacen. Sin llevar a cabo ningún tipo de seguimiento y aún existiendo indicios graves de malos tratos, mantienen el régimen de visitas".

La vulnerabilidad de los menores sigue, incluso cuando la duda es certeza: "Cuando el juez condena a un hombre por maltratador, dicta una orden de alejamiento que protege a la mujer, pero mantiene el régimen de visitas a los menores. La patria potestad se mantiene siempre. Eso es un incumplimiento de la ley, que establece que ellos también son víctimas y por lo tanto, deben ser protegidos. En la práctica vemos incluso a maltratadores con custodia compartida, a pesar de estar expresamente prohibida por ley. El juez no usa ese término pero establece para el padre períodos tan amplios que los menores acaban pasando con él tanto tiempo como con su madre ¡Y estamos hablando de maltratadores!". Asegura que el derecho a la patria potestad del padre prevalece, siempre, sobre la protección a la integridad física y psíquica del menor. "Las mujeres están con las manos atadas".

SAP

Ambas coinciden en la necesidad de erradicar de una vez por todas de la práctica judicial el Síndrome de Alienación Parental o SAP. Campos recuerda que está totalmente denostado por la comunidad científica -que niega rotundamente su existencia-, y esto imposibilita que se use como argumento judicial, pero de nuevo, la prohibición no se traduce en la práctica y día a día se encuentra con argumentaciones de abogados y hasta con informes psicosociales haciéndose eco de la denuncia del padre: "La madre los pone en mi contra".

I.O.S. denuncia que la peor consecuencia de esto es que deja sin efecto cualquier queja del niño: "A mis hijos nunca les escucharon. Eran víctimas sin ningún tipo de derecho a defensa. Si se quejaban decían, los propios responsables del Punto de Encuentro, que era culpa mía. Y como pasa con Juana, no les llevaban delante de un juez, para que por lo menos tuvieran derecho a ser escuchados".

Se acusa a las mujeres de denunciar falsamente para conseguir ventajas, pero para la directora del CIM no hay nada más lejos de la realidad: "La mayoría de las víctimas no denuncian. Se separan de mutuo acuerdo o, si no es posible, van a un contencioso pero se callan que fueron maltratadas". En la mayoría de los casos, el silencio de las víctimas se asienta en las dudas de quienes debían ampararlas.