El hombre que más influyó en el expresidente, aunque desoyó su consejo de no entrar en política

La facultad de Derecho parece ser el destino ineludible de cualquier miembro nacido en el seno de la familia Rajoy. Todos los descendientes varones de Enrique Rajoy Leloup, destacado abogado compostelano, se decantaron por las leyes a la hora de elegir sus estudios,entre ellos Mariano Rajoy Sobredo, fallecido ayer. Lo mismo ocurrió después con los tres hijos de este último, aunque más tarde su primogénito, Mariano Rajoy Brey, escogiese hacer carrera en política en contra del consejo de su padre.

"¿Qué quiere que le diga? En mi casa es que no nos planteábamos hacer otra cosa que no fuese Derecho y no porque nos lo impusiesen, que conste", explicaba el padre del expresidente del Gobierno en una entrevista concedida a FARO en mayo de 2009.

Pero si de verdad existe algún tipo de vocación o conexión genética entre la familia Rajoy y el Derecho, esta afloró de manera destacada en Rajoy Sobredo, cuya labor como jurista mereció numerosos elogios a lo largo de toda su trayectoria profesional y aún hoy en día.

Tanto fue así que en el año 1986, cuando saltó la noticia de su relevo al frente de la Audiencia Provincial, la junta de gobierno del Colegio de Abogados adoptó un acuerdo en el que mostraba su disconformidad con la decisión al considerar que Rajoy Sobredo era el "indiscutido e indiscutible presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra".

Esta intensa relación entre Mariano Rajoy Sobredo y el Derecho se forjó desde muy pequeño, en la vivienda familiar de Santiago en cuya segunda planta tenía el despacho profesional su padre, Enrique Rajoy Leloup, decano del Colegio de Abogados compostelano, profesor universitario y miembro de la comisión que redacta e impulsa el Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936.

En esta entrevista, Rajoy Sobredo recordó el intenso trabajo de su padre en la redacción del estatuto y su amistad con Alexandre Bóveda. "Me acuerdo que cuando mataron a Bóveda, él se puso una corbata negra varias semanas en señal de luto", rememoraba sobre aquella época de su juventud. Una relación con Bóveda que no solo le costó el decanato a su padre, sino que incluso se le llegó a expulsar del colegio de abogados hasta que finalmente se le permitió volver a ejercer. No obstante, el abuelo del expresidente se vio muy afectado por aquellos hechos y se recluyó en su casa, retirándose de todo contacto social.

Mientras tanto, Rajoy Sobredo completó sus estudios de Derecho, licenciándose en 1943, aprobando las oposiciones a la judicatura. Después de recalar en juzgados de Ordes, Lalín, O Carballiño y Piedrahita ascendió a magistrado. Su primer destino fue Oviedo y finalmente llegó a León. Fue allí donde forjó parte de su gran fama como magistrado, lo que le valió su nombramiento como presidente de la Audiencia de Pontevedra en el año 1969.

De su estancia en León cabe resaltar que allí conoció al abogado Juan Rodríguez García-Lozano, padre del también expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien reconoce que tenía una muy buena relación. De hecho, el propio Zapatero llegó a coincidir en el mismo curso con un hijo de Rajoy Sobredo, aunque no Mariano, sino con el menor de ellos.

En 1969 la familia Rajoy se asentó finalmente en Pontevedra, primero en una vivienda destinada al presidente en el propio Palacio de Justicia y finalmente en la residencia familiar ubicada en esa misma calle Rosalía de Castro de Pontevedra (por aquel entonces denominada Salvador Moreno). Abogados y juristas que coincidieron con él al frente de la Audiencia de Pontevedra destacan que sus sentencias eran "fuente cotidiana de consulta" para los profesionales del Derecho, y subrayan sobre todo su capacidad de trabajo: "Mariano Rajoy Sobredo ha llenado cada minuto de su vida con sesenta segundos de trabajo al servicio de la Justicia", indicaba aquel acuerdo del Colegio de Abogados de Pontevedra. "Era el presidente y aún así era el primero en aparecer todas las mañanas por el edificio de la Audiencia Provincial", explicaba ayer quien fue decano del Colegio de Procuradores de Pontevedra, José Portela Leirós. También subrayan su "amabilidad y caballerosidad", como explica Modesto Barcia, exdecano del Colegio de Abogados.

Pese a las quejas de la entidad colegial, el Poder Judicial lo relevó como presidente de la Audiencia en 1986 y se jubiló en 1989. Unos años antes, en 1981, su hijo mayor, Mariano Rajoy Brey, decidía hacer caso omiso de sus consejos e iniciaba una fulgurante carrera política al presentarse en las listas de AP como concejal al ayuntamiento de Pontevedra. "Yo intenté por todos los medios persuadirle para que no se metiera en política", reconocía Rajoy Sobredo, quien treinta años más tarde, en 2011, festejaría feliz y orgulloso en la sede del PP provincial, el ascenso de su primogénito a la presidencia del Gobierno.

Aquella noche, una de las primeras llamadas del flamante nuevo presidente del Gobierno fue a su padre, la persona "que más ha influido en mi vida", tal y como reconoció el propio Mariano Rajoy Brey en sus memorias.