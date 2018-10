La defensa de Miñanco cree que no se probó el blanqueo pese al informe pericial de Hacienda

"No existe ninguna evidencia que acredite que el patrimonio de estas personas proceda de mi defendido José Ramón Prado Bugallo; se le ha preguntado directamente y ha quedado claro", manifestó el abogado de Sito Miñanco, Gonzalo Boye, al concluir la declaración de un perito de la Agencia Tributaria, en el juicio contra el narcotraficante cambadés y otras cuatro personas relacionadas con él, a las que se acusa de un delito de blanqueo de capitales.

En la tercera sesión de este juicio celebrada ayer, testificó un perito de Hacienda que afirmó que las propiedades de los acusados no se corresponden con sus rentas, si bien admitió también que la investigación realizada al respecto "no fue exhaustiva".

Este inspector de la Agencia Tributaria considera "injustificado" el origen patrimonio de la inmobiliaria San Saturnino y afirmó que es "incoherente" con los ingresos y rentas declaradas por la exmujer, la hija mayor, la excuñada y un empresario vinculado a Sito Miñanco.

Tras su declaración, para el abogado de Miñanco "no existe ninguna evidencia de que el patrimonio de las señoras acusadas" provenga de su defendido. Gonzalo Boye subraya que el perito dijo que sus informes "eran parciales", además de dar una serie de explicaciones que, en opinión del letrado, "ratifican" lo que la defensa sostiene desde "hace mucho tiempo". "Creo que este juicio ha sobrado", añadió.

"Una interpretación"

Tanto para Boye, como para el resto de las defensas de esta causa, el contenido del peritaje ha quedado desacreditado, al reconocer su autor que se trata de una "interpretación" de la información que obra en la Agencia Tributaria, y que como admitió el propio perito, no analiza los datos bancarios y de patrimonio de los investigados de forma exhaustiva.

El perito elaboró un informe sobre 400 inmuebles situados en Cambados y 500 en Vilagarcía de Arousa en el marco de la "Operación Viviendas Suntuarias", sobre propiedades así calificadas. Esta investigación alcanzó el patrimonio de las personas próximas a José Ramón Prado Bugallo y en ella aparecieron implicados dos hosteleros de Vilagarcía conocidos como "Los Gerardos", implicados en un proceso que la defensa entiende que es una cosa juzgada.

El perito ha explicado ante la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra que su informe parte de una investigación "genérica" en 2007 sobre dichos bienes suntuarios en la comarca de O Salnés. Algunos de estos bienes estaban a nombre de la inmobiliaria San Saturnino, por lo que se puso el foco en el patrimonio de esta sociedad, concretamente un edificio en Cambados y unas naves alquiladas a Astilleros O Facho, así como varios terrenos alrededor del astillero y un chalé en Sanxenxo. "No había coherencia entre las rentas declaradas y el patrimonio inmobiliario", resumió el perito.

Explicó que la inmobiliaria San Saturnino "no era una sociedad operativa" en el sentido de que no realizaba actividad económica, sino que era "patrimonial" en términos fiscales. Poseía unos bienes que, según entiende este experto, no tenían un origen" en relación con los acusados.

Argumentó que se analizaron los ingresos y gastos de la inmobiliaria San Saturnino, y que desde 1993 hasta 2008 no recurrió a vías de financiación ajena. "Otra cosa es que hubiera aportaciones que no aparecen en las cuentas, que hubiera activos ocultos", apuntó.

Sobre la relación de Sito Miñanco con la inmobiliaria San Santurnino, explicó que se investigaron todas las posibles fuentes de financiación de la sociedad y que no encontraron ninguna, no solo del narcotraficante.

En esta tercera sesión del juicio también compareció el jefe del grupo de Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que detalló la investigación llevada a cabo sobre una zona de suelo urbanizable en el municipio de Sanxenxo, al pie de la playa de Montalvo.