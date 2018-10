Los ciclistas agredidos por un camionero en la carretera de Lourizán, cuyo caso fue grabado en vídeo por un testigo y divulgado a través de numerosos medios de comnicación, han puesto el caso en manos de un despacho de abogados, a través del que emprenderán acciones legales.

Superados por la gran expectación mediática suscitada por el caso y tras atender en los últimos días a numerosos medios de comunicación, los deportistas Delfín Santiago y Ángel Iglesias, han decidido dejar de hacer declaraciones al respecto y poner el asunto en manos de la justicia, que será quien determine todas las responsabilidades en el caso.

"No salgo de mi casa, estoy como recluido, es como si yo fuese el culplable de lo que sucedió ", explicaba ayer Delfín Santiago, antes de acudir a la cita con su abogado. Este ciclista, que acumula solo este año 18.000 kilómetros de pedaleo, explica que "no me atrevo a salir todavía con la bici" y está muy afectado.

Prevé acudir la próxima semana al médico por los dolores que siente en un brazo por los golpes recibidos el pasado jueves. "No soy capaz de ir a ningún lado", señala Delfín, que se refugia en su casa. Denuncia que incluso recibe "amenazas e insultos".

Agresión a dos ciclistas en Pontevedra: un asunto viral



El vídeo grabado por un testigo el pasado jueves 25 recoge el momento de la agresión con el martillo y los golpes que el transportista propinó a las bicicletas de alta gama y a uno de los deportistas.

Ángel Iglesias y Delfín Santiago Macías exlplicaron que todo comenzó cuando el camión les rebasó. "Es una carretera vieja y en esa zona hay muchos baches y un perro suelto de unos okupas que se lanza a quien pasa, así que entre esto y el camión a toda velocidad y sin mantener la distancia de seguridad no tuvimos mucho margen, por no decir ninguno", explicó Iglesias.

Su enfado con el conductor fue tal que decidieron recriminárselo cuando este paró. "Me acerqué a la cabina y le pregunté si estaba loco, entonces vimos que se agachaba para coger algo y salió con un martillo en la mano", narró Ángel Iglesias, cuya bicicleta resultó seriamente afectada por las patadas del camionero.

A partir de ahí todo sucedió muy rápido, pero lo más grave fueron los golpes recibidos por Delfín Santiago con el martillo. "El parte médico que le dieron tras acudir a Urgencias de Montecelo es un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico y hematomas en la zona del hombro, ya que el conductor le golpeó en la cabeza y en la parte superior del torso.

La versión del camionero

El camionero implicado en el incidente aporta su propia versión de los hechos en un audio a través de una nota de audio de WhatsApp enviada a sus conocidos y que circuló durante todo el día a través de este servicio de mensajería y las redes sociales. En la grabación se defiende y asegura que fue uno de los ciclistas el que comenzó la pelea y que le asestó un puñetazo a la vez que le llamaba "hijo de puta". Ese fue, en sus palabras, el detonante de lo que se ve posteriormente en el vídeo.

En el audio, de dos minutos de duración, comienza diciendo que no tiene enemigos: "No creo que tenga enemigos. Yo no me considero enemigo de nadie". En él narra los hechos desde su versión, la que no había sido publicada en los medios, que sí lograron hablar con los ciclistas el día anterior. "Oí comentarios de todas las maneras y cada uno cuenta lo que le da la gana. Yo voy a contar mi versión por si a alguien le importa", anuncia. "Los hechos no sucedieron como cuentan", añade.