Miñanco: "Hasta 1991 yo no toqué nada que no fuera tabaco"

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra retomó esta mañana el juicio contra el histórico narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco", por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En su declaración, Miñanco intentó desvincularse de las decisiones que se tomaron en la inmobiliaria San Saturnino, que calificó como un negocio familiar de su ex mujer y su ex cuñada. Asegura que figuró como administrador unos años a petición de su ex cuñada pero insistió en que era totalmente ajeno a los negocios de San Saturnino. "Nunca tomé decisión alguna, solo firmaba", insistió.

También marcó distancias con su ex mujer y también acusada, administradora de la inmobiliaria desde 1985, al señalar que aunque se separó de ella judicialmente en 1988, "la relación era inexistente" con ella físicamente desde 1982 y relató las parejas estables que tuvo desde entonces. Insistió en que en aquellos años se dedicó al comercio de tabaco entre Bélgica y África (también desde Panamá) y aseguró que "hasta 1991 yo no toqué nada que no fuera tabaco".

Arremetió en varias ocasiones contra la prensa por publicar "noticias sin contrastar" y negó que hubiera conocido en el 1983 a personas vinculadas al narcotráfico en Carabanchel cuando fue detenido por contrabando