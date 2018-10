El colectivo ciclista sale a la calle para exigir vías segregadas y evitar "situaciones de conflictividad"

Una "bicifestación " con más de 250 personas solicitó ayer alternativas seguras para los ciclistas y un paseo peatonal que una Pontevedra y Marín y la conexión de esta villa con la zona de playas, concretamente con Aguete. La apertura de este paseo, proyectado hace años pero que el Gobierno central tiene ahora bloqueado, permitiría a los ciclistas evitar la conflictiva PO-546, la carretera vieja de Marín, donde la pasada semana se produjo una agresión de un camionero a dos ciclistas con un martillo.

Aunque la marcha de ayer ya estaba prevista de antemano, sí sirvió para reclamar medidas que eviten "situaciones de conflictividad" como la del pasado jueves en Lourizán y mostrar la repulsa del colectivo ciclista a ese ataque. Una de sus víctimas, Delfín Santiago, admite que tiene "miedo" y no se atreve a coger de nuevo la bici. El incidente es objeto de investigación policial.

Familias con niños y mayores e integrantes del proyecto Rodando, con diversidad funcional, recorrieron la distancia de ida y vuelta hasta Marín, unos 17 kilómetros, en poco más de hora y media para visibilizar la falta de seguridad para ciclistas y peatones existente en este trayecto.

Desde el colectivo organizador, Pedaladas, solicitan a las administraciones que tengan en cuenta la creciente demanda social de este tipo de infraestructuras seguras, tanto para insistir ante el Ministerio de Fomento para que construya las sendas en aquellos viales que son de su competencia, como para que los Concellos de Pontevedra y Marín incluyan en sus previsiones la dotación de este tipo de equipamientos en sus respectivos términos municipales.

Pedaladas destaca la amplia respuesta a las concentraciones y salidas reivindicativas que organiza, "persoas que claman por infraestrutura ciclista segregada do tráfico motorizado e que están a ser ignorados por completo. É incoherente facer discursos da necesidade de loitar contra o cambio climatico e a pola saúde das persoas mentres non se facilita usar unha bici como sustituto dun coche nun uso non deportivo. O paseo ciclista e peonil de Pontevedra a Marín coa extensión a Aguete vai ser un revulsivo na mobilidade ciclista na comarca, vai permitir usar a bici sen importar idade ou condición física e vai ser un gran atractivo turístico que fomente unha economía sustentable. Isto é inegable, agora o goberno do Estado e os concellos deberán poñerse a traballar", indican desde Pedaladas.