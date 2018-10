El ciclista agredido con un martillo sigue muy afectado: "No soy capaz de ir a ningún lado"

Delfín Santiago y Ángel Iglesias, los dos ciclistas que fueron agredidos con un martillo por un camionero en Lourizán tras un incidente de tráfico, tienen previsto reunirse mañana lunes con su abogado para analizar los siguientes pasos que dar en su denuncia contra el profesional del volante que fue grabado en vídeo enarbolando la herramienta contra los deportistas, imágenes que se hicieron virales.

Además, Santiago que acumula solo este año 18.000 kilómetros de pedaleo, reconoce que "no me atrevo a salir todavía con la bici", y se muestra todavía muy afectado. Incluso tiene previsto acudir la próxima semana al médico por los dolores que siente en un brazo, como consecuencia de los golpes recibidos el pasado jueves.

"No soy capaz de ir a ningún lado", señala Delfín Santiago, que se refugia en su casa para tratar de superar el episodio, un proceso complejo porque, según denuncia "recibe "amenazas e insultos". Al tiempo, rechaza la versión del camionero, que asegura que fue agredido primero por uno de los ciclistas.

"No es así", insiste, pero sea como sea subraya que no es admisible reaccionar "como él lo hizo, con un martillo".

En todo caso, el afectado quiere destacar que también está recibiendo "numerosas muestras de cariño y ánimo de los que me conocen y de los que no me conoce, incluso de camioneros".

Al estar aún hundido por este episodio, no tiene previsto participar en la "bicifestación" de hoy de la asociación Pedaladas, que tiene como fin reclamar el paseo ciclista y peatonal entre Pontevedra y Marín. Los manifestantes saldrán con sus bicicletas a las 11 horas desde la Praza de España de Pontevedra, un recorrido que afectará al tráfico. Se dirigirán por la Alameda y San Roque hacia la PO-11.

Está prevista la llegada a Marín a las 12 del mediodía con algunas paradas intermedias.