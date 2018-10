La Policía contrasta las versiones opuestas en la agresión de Lourizán y aparecen nuevos testigos

La investigación del incidente entre dos ciclistas y un camionero el pasado jueves en la carretera vieja de Marín que terminó con una agresión con un martillo se encuentra en manos de la Policía Nacional. Mientras, comienzan a aparecer testigos. El primero es un vecino de Placeres que asegura que hace 15 días vivió un altercado similar con el mismo transportista, aunque entonces no llegó a presentar denuncia.

"Imaginamos que va a ir vía penal, ya que está recogido en el artículo 148 del Código Penal al ser una agresión con arma roma", informó Quique Pérez, presidente de la asociación Pedaladas, que ha mostrado su apoyo a los ciclistas desde el momento en que se conoció la noticia.

La Policía contrasta las diferentes versiones de los implicados, totalmente contrarias pero coincidentes en que los hechos tuvieron lugar después de que el camionero adelantase a los ciclistas en la vieja carretera poco antes de llegar a la fábrica Ence, en Lourizán. Queda por saber si el adelantamiento fue correcto y qué sucedió después y cómo se inició la bronca que llevó a que el camionero la emprendiese a martillazos con uno de los ciclistas, que tuvo que acudir a Urgencias de Montecelo por contusiones y un traumatismo craneoencefálico.

Los ciclistas presentaron también una denuncia en la Guardia Civil, tal y como confirmó uno de ellos, Ángel Iglesias.

Por otro lado, un vecino de Placeres, Jesús Reimóndez, se ha ofrecido como testigo a Ángel Iglesias y Delfín Santiago Macías, el otro ciclista. Asegura que hace dos semanas, el pasado 11 de octubre, vivió un incidente similar con el mismo camionero. Sus datos han sido incorporados a la denuncia presentada por ambos ciclistas.

Tal y como informó ayer a FARO, Reimóndez venía de recoger a su hija de 16 años del instituto pasadas las siete de la tarde del día previo al festivo del Pilar cuando a la altura de Ence por la autovía un camión le adelantó tanto a él como a otro coche que le precedía "arrinconándonos". "Cuando llegamos a la siguiente rotonda, bajamos del coche y le dijimos cómo había hecho eso. Entonces salió con el martillo", indica.

Siempre según sus palabras, el camionero, que identifica como el mismo que se ve en el vídeo de la agresión a los ciclistas, logró golpear al conductor del otro coche.

"Voy como testigo a defender que a este hombre hay que sacarlo de la carretera", asegura.

Dice que en su momento no lo denunció porque a él no llegó a agredirlo. "Yo me aparté porque iba con mi hija", reconoce.

Aunque Ence emitió a las pocas horas del incidente con los ciclistas un comunicado en el que afirma que defiende la seguridad de estos en la carretera y que así se le transmite a los camioneros que trabajan para la empresa, para Pedaladas no es suficiente.

"Esa carretera tiene muy mala convivencia entre los vehículos pesados y los ciclistas. Los ciclistas van a baja velocidad y los camiones llevan mucha prisa con carga pesada. Ence obliga a sus conductores a que vayan despacio, pero debería permitir el acceso desde la autovía de Marín y liberarse de tráfico la carretera vieja. Eso solucionaría en gran parte los problemas. 300 camiones de tráfico pesado con ciclistas no es compatible", manifiesta Quique Pérez, que, en cualquier caso, insta a los usuarios de bicicleta a que presenten denuncias y no increpen a los conductores.