Miñanco alega que su fortuna procede de la empresa de tabaco que creó en Bélgica

El histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, alega en la nueva causa que afronta por supuesto blanqueo de capitales, que su fortuna procede en parte de un negocio de tabacos que fundó en Bélgica. El país que ahora ampara a Carles Puigdemont y otros políticos independentistas catalanes, sirvió de refugio también en los años ochenta al cambadés.

El expresidente de la Generalitat y el "capo" gallego comparten abogado, el mediático Gonzalo Boye, que en el nuevo proceso abierto contra Prado Bugallo por un supuesto delito de blanqueo de dinero, alegó ayer ante la Audiencia Provincial de Pontevedra que Miñanco se dedicó en Bélgica a negocios legales, por los que pagaba impuestos y cumplía todas sus obligaciones con la administración belga.

En las consideraciones previas de este nuevo proceso, por el que la Fiscalía pide para Miñanco seis años de prisión y una multa de diez millones de euros, el conocido abogado quiso introducir como prueba unos documentos traducidos del flamenco que acreditarían las "actividades legales" de Prado Bugallo en el reino belga.

Gonzalo Boye argumentó ante la Audiencia Provincial que Sito Miñanco tenía en Bélgica una actividad legal dedicada a la comercialización de tabaco "perfectamente legal". "Hemos aportado importante documentación de la empresa belga a través de la cual realizaba sus negocios de tabaco mi defendido y ahí se aporta las cantidades de dinero que ganaba y que estaban declaradas a la hacienda pública belga", explicó el letrado.

"Contra Prado Bugallo no vale todo; contra Prado Bugallo aplíquese la ley", solicitó el letrado al tribunal, para argumentar que se está juzgando a Sito Miñanco por asuntos que no tienen valor jurídico desde el punto de vista penal. En este sentido el abogado de -también, entre otros, el rapero mallorquín Valtonyc-, recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en su día a España por un juicio contra Miñanco, de 1993, en el que se vulneraron sus derechos. "No busquemos recorridos cortos, no hagamos atajos; tenemos que meditar si en esta cruzada del Ministerio Fiscal (contra Miñanco) todo vale", añadió Boye.

El letrado alegó en la sesión en la que se vieron las cuestiones previas que algunos de los hechos por los que ahora se acusa al histórico narcotraficante ya están juzgados. Otros, anteriores a 1999, ya habrían prescrito.

Junto a Sito Miñanco se sientan en el banquillo de los acusados otras cuatro personas: su primera esposa, una de sus hijas, su excuñada y un empresario que, según el fiscal, habría actuado como testaferro del narcotraficante cambadés.

En esta primera sesión del juicio -que proseguirá el próximo lunes-, las defensas se afanaron en dejar constancia de que algunos supuestos delitos están prescritos, que no hay relación causal entre ellos, o que en algunos casos son asuntos ya juzgados. Cuestiones que rechaza la Fiscalía, que aprecia un delito continuado en los hechos que han devuelto a Miñanco al banquillo. El fiscal sostiene que las cantidades de dinero sobre las que se basa la causa proceden de actividades delictivas y que las supuestas "cosas juzgadas" que argumentan las defensas se refieren a procedimientos diferentes.