Investigan a un camionero tras atacar a martillazos a dos ciclistas en Lourizán

Un gran susto en el cuerpo y mucho enfado es lo que se llevan dos ciclistas de Pontevedra después de un incidente con un camionero en la vieja carretera a Marín que terminó con uno de ellos en Urgencias del Hospital Montecelo después de que el transportista la emprendiese con ellos a martillazos. El desencadenante, que está investigando la Policía Local de Pontevedra, podría haber sido que los ciclistas le recriminaron un adelantamiento peligroso a la altura de Lourizán, ya que el camión se dirigía a Ence. Un vídeo grabado por un testigo recoge el momento de la agresión con el martillo y los golpes que el transportista propinó a las bicicletas de alta gama. La investigación está abierta y las diligencias se presentarán en el juzgado, informan fuentes de la Policía.

Tal y como explicaron ambos ciclistas a FARO, Ángel Iglesias y Delfín Santiago Macías, todo comenzó cuando el camión les rebasó. "Es una carretera vieja y en esa zona hay muchos baches y un perro suelto de unos okupas que se lanza a quien pasa, así que entre esto y el camión a toda velocidad y sin mantener la distancia de seguridad no tuviemos mucho margen, por no decir ninguno", asegura Iglesias.

Su enfado con el conductor fue tal que decidieron recriminárselo cuando este se dirigió a la pastera. "Me acerqué a la cabina y le pregunté si estaba loco, entonces vimos que se agachaba para coger algo y salió con un martillo en la mano", narra Ángel Iglesias, cuya bicicleta resultó seriamente afectada por las patadas del camionero.

A partir de ahí todo sucedió muy rápido, pero lo más grave fueron los golpes recibidos por Delfín Santiago Macías. "Yo es que ni abrí la boca, pero el susto no se me quita del cuerpo", se lamenta.

El parte médico que le dieron tras acudir a Urgencias en el Hospital de Montecelo es un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico y hematomas en la zona del hombro, ya que el conductor le golpeó en la cabeza y en la parte superior del torso. "No me quiero imaginar qué me hubiera pasado si no tuviese aún el casco puesto", se pregunta.

"Después de golpearme todavía me persiguió amenazándome de muerte, cuando yo en ese momento lo único que estaba haciendo era apartar mi bicicleta para que no me la patease como acababa de hacer con la de mi compañero", añade.

En el vídeo se pueden escuchar los improperios del camionero que sigue al ciclista hasta que este se ve obligado a salir a la carretera con la bici de la mano.

"Yo nunca he tenido problemas con nadie cuando salgo con la bici, solo caídas en solitario, ni siquiera con coches. Ahora me tomaré unos días antes de volverla a salir porque le he cogido bastante miedo", reconoce el agredido.

Por su parte, Ángel Iglesias confiesa que la reacción del transportista le cogió totalmente desprevenido. "Jamás pensé que podría pasar algo así. A veces te preguntas para qué protestas", dice apenado y con el susto todavía muy presente.

Ambos ciclistas practican este deporte como "amateur", pero están en los grupos BiciOCon y Código Atlántico, con los que salen a menudo.

Ayer a última hora de la tarde se dirigieron también a la comandancia de la Guardia Civil dispuestos a poner una denuncia en materia de tráfico contra el conductor.

Fueron muchos los colectivos que mostraron ayer su apoyo a los ciclistas, entre ellos Pedaladas de Pontevedra. Casualmente, la asociación celebraba anoche su tradicional Masa Crítica con bicicletas en la Praza da Peregrina, que fue en cierto modo una concentración contra este tipo de incidentes.

"Lo vivido en la carretera de Marín-Pontevedra supera una discusión de tráfico y consideramos que entra en un lícito penal por lo que esperaremos la actuación judicial y solicitaremos a la subdelegada del Gobierno que haga actuar a la Fiscalía", anunció su presidente, Quique Pérez, a través de un comunicado. La reunión con Maica Larriba está prevista para esta mañana a las 12.30 horas.