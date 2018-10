Moncloa refrenda por escrito su "disposición" a acudir a una mesa sobre el traslado de Ence

"Anular a prórroga [concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy a Ence en 2016, para quedarse otros 60 años en Lourizán] é a única opción que temos agora", repitió en varias ocasiones el alcalde Miguel Lores al portavoz del grupo municipal socialista, Agustín Fernández, en su respuesta a una interpelación sobre la disponibilidad del primer edil a "convocar y participar" en una mesa de diálogo sobre el traslado de la pastera.

En un largo careo sobre el asunto, el portavoz socialista reclamó al alcalde que aproveche la oportunidad que le brinda el Gobierno de Pedro Sánchez para convocar una mesa de diálogo sobre Ence, a lo que el regidor respondió recordando las ocasiones que tuvo el partido socialista para iniciar este traslado, tanto desde el Gobierno central como desde la Xunta, para ahora pasar intentar pasar al alcalde de la ciudad una responsabilidad que no tiene. "Que cada pau aguante a súa vela", dijo Lores a Fernández, tras lamentar el "error político" del socialista al tratar de responsabilizar al alcalde de algo que no hizo el PSOE en el pasado, ni -según Lores- tiene intención de hacer ahora.

Carta

Antes del inicio del pleno en el que se debatió este asunto, el PSdeG-PSOE de Pontevedra trasladó al alcalde de Pontevedra una copia del escrito remitido por el director del Departamento de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno de España, Manuel de la Rocha, en la que muestra la predisposición del Ejecutivo socialista en Madrid para abrir esta mesa de negociación que aborde el posible traslado de Ence fuera de la ría de Pontevedra.

La carta remitida desde La Moncloa tiene como destinataria a Maica Larriba, como secretaria general de la agrupación local del PSdeG-PSOE en Pontevedra. En ella, Manuel de la Rocha le confirma lo ya transmitido en la reunión que el responsable de Asuntos Económicos del presidente mantuvo con los socialistas pontevedreses.

Negociación

Señala De la Rocha que "este Gobierno cree firmemente en el diálogo y la negociación como medio para encontrar soluciones a los problemas sociales y económicos de nuestros país".

Indica que, por lo tanto, "te confirmo la disposición favorable del Gobierno de España a participar en una mesa de diálogo, junto a otras administraciones y colectivos interesados, para estudiar el posible traslado de Ence fuera de la ría de Pontevedra, atendiendo a las necesidades sociales y medioambientales y al mantenimiento de los puestos de trabajo de la planta".

Para el portavoz municipal socialista, Agustín Fernández, esta carta deja "sin excusas" al alcalde de Pontevedra para que tome la iniciativa y realice las gestiones pertinentes para activar esta posibilidad de diálogo: "O alcalde ten sobre a súa mesa o escrito onde o Goberno se compromete a participar nunha mesa de diálogo para o traslado de Ence, agora tócalle mover ficha, en canto antes mellor". Añade que el documento establece claramente esa disponibilidad a sentarse a hablar: "Os socialistas non imos de farol, estamos abrindo unha porta e sabemos que é moi complicado, pero non podemos deixar pasar esa posibilidade se intentalo, agora a responsabilidade é do alcalde", añadió.

También critican la "pasividad" municipal: "Xa non vale vivir contra Ence". "Hai que ir máis lonxe, nin vale descualificar sen argumentos".

En el debate del pleno celebrado ayer, el alcalde Lores se declaró "sorprendido" por el "error político" cometido por el "querido amigo Tino, compañeiro de corporación durante moitos anos e tamén de goberno municipal", tras el que "intenta salir do atolladeiro" responsabilizando del asunto del traslado de Ence al alcalde de Pontevedra.

Lores hizo un repaso de la gestión socialista ante este conflicto, recordando que el gobierno de la Xunta de Emilio Pérez Touriño en 2005 "non moveu un dedo" contra la supramunicipalidad dictada previamente por Manuel Fraga; y que posteriormente Pedro Sánchez en plena campaña electoral prometió en 2016 en Pontevedra que si llegaba a presidente anularía la prórroga concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy a Ence y aseguró que si hubiese sido él el presidente la prórroga ya estaría anulada. "Donde dije digo digo Diego", resumió Lores.

Bipartito

En su réplica el socialista Agustín Fernández recordó a Lores que en el gobierno de Pérez Touriño también estaba el BNG "e non dixechedes nada; estiveches caladiños" por lo que si en aquel momento no se hizo nada "será alomenos unha culpa compartida, un erro compartido", dijo el socialista, tras lo que reiteró la petición al alcalde para "dar o primeiro paso" en la convocatoria de esa mesa de diálogo sobre Ence.

Lores rechazó que lo vinculase con aquel gobierno bipartito de la Xunta y se remitió a las hemerotecas para recordar que "eu dixen que foi unha traizón do goberno da Xunta de Galiza á cidadanía de Pontevedra".

El alcalde ironizó además con el "mérito" que le otorga el PSOE al encargarle que lidere el proceso para trasladar a Ence, pero recordó que ni el Gobierno central ni ninguna Administración admite estar dirigida por una autoridad de rango inferior. "Que traslado se vai facer si ten unha prórroga para seguir producindo aí? Primeiro haberá que impedir que siga producindo aí", insistió el alcalde para subrayar la necesidad de revocar la prórroga de 60 años concedida a la pastera.

Fernández recordó al respecto que hay un proceso contencioso en marcha, que impide revocar una decisión administrativa sobre la que ahora ha de pronunciarse la justicia.