Atropella a una mujer, la abandona inconsciente y se entrega después

El atropello se produjo en el paso de peatones situado ante la Casa do Concello. // Santos Álvarez

Una joven conductora vecina de Marín resultó ser la autora de un atropello producido en la noche del jueves al viernes pasado, en la que la víctima quedó semi inconsciente sobre la calzada y la autora se dio inicialmente a la fuga, si bien posteriormente se presentó en la Policía Local para confesar lo ocurrido.

Pasadas las cinco y media de la madrugada, un testigo localizó a una mujer tendida en la avenida de Ourense, frente al ayuntamiento, herida de consideración. Tenía indicios de haber sido atropellada en el paso de peatones. Como consecuencia del golpe recibido la mujer se quedó semi inconsciente en la misma calzada.

El 112 Galicia recibió la llamada de un particular tras encontrase a esta mujer tirada en el suelo sobre las 5.40 horas. Fue este particular quien avisó al servicio de urgencias sanitarias. Desde el 112 Galicia se solicitó la intervención de la Policía Local, ya que en el lugar no fue localizado ningún vehículo. Allí acudió una dotación de servicios de urgencias sanitarias para atender a la víctima.

Posteriormente la autora se presentó en la jefatura de la Policía Local de Marín para declarar. Lo hizo tras hablar con sus padres, que le aconsejaron que debía hacerlo.

La víctima tiene la pierna fracturada por dos sitios y un traumatismo en la cabeza que en principio no es grave, según fuentes oficiales. La Policía instruye, por su parte, las diligencias oportunas ante este caso de omisión del deber de socorro y abandono de la víctima, del que posteriormente la autora se arrepintió para colaborar.