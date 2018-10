El CHOP prolonga el cierre de camas también a octubre pese al aumento de pacientes en espera

Con el inicio del mes de octubre la situación derivada del cierre de camas en el área sanitaria de Pontevedra no ha cambiado demasiado respecto al verano. La gerencia estima que todavía no ha llegado el momento de habilitar la totalidad de las plazas hospitalarias pese a que el número de pacientes que se encuentran a la espera de ingreso no para de crecer. La complicación de la situación es especialmente evidente en el servicio de Urgencias, donde los enfermos ya se acumulan en los pasillos, "como en las semanas de la gripe", advierten los trabajadores.

A día de ayer, según los profesionales del Hospital Montecelo, había cuatro ingresos pendientes de cama en planta que se encontraban en Cirugía Mayor Ambulatoria, mientras que otros 13 pacientes de diversas especialidad esperaban por una habitación en el servicio correspondiente en el de Urgencias.

El plan de optimización de recursos del CHOP contemplaba un número máximo de 83 camas cerradas entre la segunda quincena de julio y todo el mes de agosto. En septiembre serían medio centenar y en octubre ya solo quedarían inhabilitadas 9 de Lactantes.

Sin embargo, y a la vista de las circunstancias, no se están cumpliendo los plazos previstos, lo que mantiene en jaque a los trabajadores, que alertan de que los más afectados son los usuarios de la sanidad pública.

En Traumatología, aseguran, solo cuentan con 12 camas operativas y en Neumología con otras 10. Medicina Interna III, por su parte, continúa cerrada.

La junta de personal se reunirá hoy para abordar esta cuestión entre otras y el próximo jueves, 11 de octubre, mantendrá un encuentro con la gerencia del área sanitaria en la que le trasladará su preocupación por el cierre.

Desde el sindicato Prosagap consideran que solo se puede justivicar la extensión en el tiempo de esta situación por intereses económicos, "ya que se están derivando pacientes a la sanidad privada". "Hay presión por parte de los conciertos para conseguir más dinero. Son millones de beneficio", se lamentan.

En este sentido, animan a los usuarios a presentar denuncias y quejas por las demoras, tanto en las consultas como en los ingresos. "El problema que hay, por ejemplo, en Traumatología, que son los casos que se derivan al hospital privado, es que son los que engrosan las listas de espera de Cirugía", informan.

A día de hoy deberían estar completamente abiertas las plantas de Neumología, Medicina Interna III y Traumatología impar.

Lo que más preocupa a los trabajadores es que no se les ha informado de cuándo abrirán las plantas y temen que el cierre se prolongue también durante el mes de noviembre. En este sentido, recuerdan que en diciembre ya comienza la campaña de la gripe.

Aunque la relación de la junta de personal con el actual gerente del área sanitaria, José Ramón Gómez Fernández, es mucho mejor que con el anterior responsable, muchos de ellos no comulgan con el hecho de que las plazas hospitalarias estén sin servicio. Es el caso de Prosagap y la CIG. Esta última denunciaba hace unos días la utilización de la zona de "Despertar" para el ingreso de pacientes.

"Esta gerencia incumple de nuevo su compromiso, no ha comunicado oficialmente cuándo reabrirá las camas y se podrá retomar la actividad asistencial normal", aseguraba, por su parte, Prosagap.

El argumento desde la gerencia es el mismo: "el plan supone la no utilización de un determinado número de camas, aunque dichas camas están disponibles en todo momento". Asimismo, responde que durante los meses de julio y agosto de este año se llevaron a cabo en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cerca de 4.300 ingresos hospitalarios y más de 2.500 intervenciones quirúrgicas. "La necesidad de camas se monitoriza diariamente", añade.

Estas cifras, en todo caso, para los trabajadores serían mucho mayores y se remiten a las listas de espera y a los enfermos intervenidos y tratados en la sanidad privada.

La inminente llegada de la gripe ha puesto en alerta a los médicos del área sanitaria de Pontevedra, que piden al Sergas que "tome medidas para evitar el caos en las Urgencias hospitalarias". Recuerdan que la "dejadez y falta de previsión de la Xunta convierte año tras año a los centros sanitarios en auténticos hospitales de campaña".

Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia, CESM, se estima que la afluencia de pacientes a los servicios de Urgencias hospitalarias se incrementará un 25 por ciento la llegada de la epidemia de la gripe. Recuerdan que todos los inviernos se viven en los hospitales como el de Montecelo "lamentables episodios como la crispación de los pacientes o las agresiones verbales a los profesionales ante situaciones de desesperación e impaciencia".

Los facultativos advierten a la gerencia y al Sergas de que "aún está a tiempo de actuar con previsión y coordinación para dotar de los medios humanos y materiales a los servicios de Urgencias".

"Cuando no se prevé una de las situaciones más previsibles que podemos tener en Urgencias y no se toman medidas el resultado es el caos y el colapso, con el hacinamiento de los pacientes en los pasillos y el riesgo que para ellos conslleva, al quedar sin supervisión y control dle médico o la enfermera en muchas ocasiones", se lamentan.

En esta línea aluden al derecho a la intimidad y privacidad del paciente, "como señalan los Defensores del Pueblo en el documento sobre derechos y garantías de los pacientes en Urgencias, elaborado en 2015".