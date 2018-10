Los furanchos ultiman una buena campaña de vendimia con mucho vino en las bodegas

Los viñedos propiedad de los "furancheiros" afrontan la recta final de una campaña de vendimia con una producción aceptable, aunque desigual.

Así lo reconoce Antonio Miniño,integrante de la Federación Galega de Furanchos, quien asegura que algunas variedades padecieron diversas plagas tardías que han mermado de forma considerable la producción, sobre todo en zonas más interiores. Sanxenxo, por ejemplo, apenas se ha visto afectado por estos problemas en los viñedos por lo que la producción de blanco se aventura abundante.

A lo largo de toda la toda la semana, los viticultores realizaron diferentes controles sobre la graduación de la uva para garantizar un óptimo resultado final.

En cuanto a la zona de Pontevedra, Miniño asegura que la situación es idéntica. "A produción é moi desigual porque donde a vide tivo enfermidades notouse moito, e donde non a colleita está sendo extraordinaria".

Los "furancheiros" tienen por delante dos meses en los que centrarán sus esfuerzos en la elaboración de unos vinos que empezarán a comercializar el próximo 1 de diciembre, fecha marcada para la apertura legal de los furanchos en la comarca.

Muchos de ellos lo harán con un excedente importante de vino en sus bodegas, que tratarán de sacar antes del nuevo. "O blanco está perfecto para o seu consumo. Son viños xóvenes que non perden por quedar en bodega durante uns meses", apunta Antonio Miniño.

La situación no es similar en el caso de que los excedentes correspondan con los tintos. "Ao que lle quedaron estes viños seguramente se terán que ir desfacendo deles o destinalos ao autoconsumo. O tinto desta zona é un viño que non aguanta e non se pode reservar ata decembro".

En este sentido Antonio Miniño asegura que tres meses son insuficientes para comercializar todo el vino sin etiqueta que se produce en la comarca de Pontevedra y O Salnés, donde buena parte de las tierras se destinan a la producción vitivinícola.

"A regulación está así e non podemos facer máis, pero o periodo de tempo é moi escaso", añade. Reconoce sin embargo que la campaña que concluyó hace ya un par de meses ha sido excelente para los furanchos. "Tivemos moi boas ventas. A temporada foi realmente boa, ainda así a producción do ano pasado foi extraordinaria e ainda queda moito por vender".

Miniño reconoce una fidelización de la clientela a este tipo de establecimientos que no hace peligrar su rentabilidad. "A xente xa sabe quen ten bo viño e repite durante a temporada na que están os furanchos abertos varias veces. Temos unha clientela fixa e na meirande dos casos non dependemos dos turistas ni do tempo; os nosos clientes son da propia contorna e iso é unha ventaxa", concluye.

Antonio Miniño se muestra satisfecho con la respuesta del sector a la regularización llevada a cabo y que en algunos municipios ha sufrido ciertas variaciones.

Desde la Federación Galega de Furanchos consideran que tres meses de apertura es un periodo excesivamente corto, "pero temos que adaptarnos", explica Miniño.

Con excepciones acordadas entre el sector y los concellos correspondientes, los furanchos pueden abrir sus puertas tres meses al año, comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de junio. Además, deben tener sus viñedos inscrits en el Registro Vitícola de Galicia.