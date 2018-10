Una consagrada "migueliana" cierra filas con Rosendo y niega abusos, rituales u orgías

Cuatro horas y media de declaración ante el tribunal. Este es el tiempo que una de las consagradas de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Iria Quiñones, dedicó ayer a responder a una intensa batería de preguntas por parte del Ministerio Fiscal, la acusación particular y las defensas en el juicio que se sigue contra la ya disulta asociación religiosa cuyo líder era Feliciano Miguel Rosendo da Silva.

Cuatro horas y media de declaración en las que Iria Quiñones (también acusada) cerró filas en torno a la actividad de la asociación religiosa y a su líder, asegurando no tener noticia alguna de los supuestos episodios de abuso sexual, exorcismos y rituales extraños u orgías que relató en la jornada anterior otra de las congregadas, Dolores Espiñeira. A pesar de que esta última indicó que el viernes que Iria Quiñones participaba en estas "ruedas", nombre con el que se refería a las supuestas orgías que servían como ritual de purificación o "limpieza" por parte del líder, Quiñones declaró ante el tribunal que ni fue víctima de abusos, ni participó en ningún encuentro de carácter sexual voluntariamente y que ni tan siquiera escuchó hablar de ellos a otras mujeres de la congregación. "Dentro de Orden y Mandato yo no he escuchado nada de orgías, sí lo he escuchado ahora, a lo largo de este proceso, mucho más de lo que me gustaría saber", dijo sobre ese supuesto tipo de prácticas.

Quiñones también negó que Miguel Rosendo las obligase a llamarle "padre", de hecho insistió en que él no quería que se refiriesen a él así; sino que eran los propios curas vinculados a la Orden quienes les animaban a hacerlo. Tampoco tiene constancia de rituales extraños u exorcismos, salvo alguna petición de oración o el encendido de alguna vela que él recomendaba en su consulta de Vigo. "Yo la única facultad sobrenatural que le vi a Miguel Rosendo era que él rezaba, algo que los demás no hacemos mucho", explicó, y también subrayó su capacidad para "hablar con Dios" a través de la oración. "Eran los propios sacerdotes quienes nos insistían en que con Miguel teníamos un tesoro" pero insistió en que él nunca la invitó a que lo viera como "alguien especial", sino como una persona de la calle "que tenía una gran vivencia de Dios". Negó que Rosendo se les hubiera presentado como la reencarnación del Arcángel San Miguel o que también se hiciese pasar por sacerdote, oficiando misas o dando la comunión, incluso realizando matrimonios. Sí reconoce que hubo alguna "boda espiritual", encuentro que protagonizaban las parejas que efectivamente luego iban a pasar por el altar, pero que no eran bodas propiamente dichas.

Quiñones también habló de la voluntariedad de las mujeres que estaban consagradas a la orden y negó que fueran abducidas o seducidas de algún modo por Miguel Rosendo. Aseguró que todo miembro de la Orden, para salir de la misma, tenía que pasar un periodo de "descernimiento", el mismo que para entrar, "dado que son decisiones que no se pueden tomar de un día para otro". Pero insistió en que cualquier persona era libre para irse "si no estaba a gusto". En cuanto a su salud mental, insistió en que está "más sana que una manzana" y que nunca ha sido incapacitada de ninguna manera. Tampoco ha autorizado a sus padres para ejercer la acusación particular y les reprochó que la denuncia de algunos "agitadores" de las familias hayan propiciado que estos días esté sentada en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Pontevedra.

"Barbaridades"

Sí dijo entender que "para la gente de la calle todo esto pueda parecer una chaladura", pero insiste en que las denuncias de las familias de las consagradas no eran ciertas y que todo surgió a raíz de la visita a uno de los "locutorios" de la asociación de padres cuando una de las congregadas les reveló una serie de"barbaridades" sobre "lo mal que lo estaban pasando".

Conocida dentro de la Orden como "Iria de la Santa Pasión", Quiñones dijo entender "lo que algunos padres pudieron vivir al escuchar esto", pero insiste en que "tampoco podía darles la razón porque sus hijas estaban perfectamente y estaban allí porque ellas querían".

La acusada también se refirió a la relación del capellán de A Lama, Isaac de Vega con ella y con la propia Orden. En anteriores comparecencias, las consagradas han atribuido a la inquina de Isaac de Vega esta investigación y ella en su declaración volvió a dejar deslizar esta idea. Acusó al sacerdote de que a partir de 2012 comenzó un "proceso de destrucción silenciosa" de la congregación, "empezó a amargarnos la existencia muy sibilinamente".

Sobre los supuestos episodios de abusos relatados por Dolores Espiñeira aseguró que ella siempre "fue un referente, una de mis mejores amigas" y que nunca le relató ningún tipo de abuso sexual. Quiñones dijo desconocer la razón por la que Espiñeira cambió de versión en el juzgado para acabar relatando todos estos abusos pero en todo caso sí que insistió en que su pareja, que llevaba las cuentas de la sociedad, "estaba obsesionado con ir a la cárcel". "Lo siguiente que supe es que Dolores había pedido cambiar la declaración". Insistió en que el relato que escuchó de abusos y rituales es "incomprensible y loco" y que "yo eso no es lo que he vivido, así que yo no puedo creer en lo que no he vivivido ni he visto".

El juicio continuará mañana en la Audiencia de Pontevedra. El líder de Orden y Mandato, Miguel Rosendo, se enfrenta a una petición de 66 años de cárcel por delitos de asociación ilícita, coacciones, abuso sexual, agresión sexual y contra la integridad moral, entre otros, según informó el TSXG.