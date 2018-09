Feijóo compromete para abril un edificio judicial que se integrará en el entorno con tres plazas públicas

Abril del año próximo. Esta es la fecha comprometida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para la entrega del nuevo edificio judicial que se está construyendo en A Parda. Será la pieza clave de la futura ciudad de la Justicia en Pontevedra, que conformará junto a la antigua sede ya en funcionamiento y con la que estará conectado a través de una pasarela de 40 metros. Dos inmuebles que concentrarán la mayoría de los juzgados pontevedreses, rompiendo la dispersión actual. A esto habrá que sumar el edificio de la Audiencia Provincial. En total, un nuevo complejo judicial de más de 37.000 metros cuadrados, de los que 21.000 corresponden a este inmueble de nueva construcción.

Feijóo reconoció que la obra se vio retrasada en sus primeros pasos por los problemas de las estructura geológica del terreno sobre el que se asienta el edificio. Superadas estas dificultades, el equipo redactor y la empresa adjudicataria le confirman que el inmueble estará listo en abril. Con todo, el presidente de la Xunta reconoce que "hay mucho que trabajar si se quiere cumplir este compromiso", por lo que instó a culminar el proyecto en los plazos previstos.

El presidente de la Xunta explicó que este proyecto pretendía dar respuesta a dos cuestiones fundamentales. La primera, "solventar el problema de hacinamiento y falta de espacio" que había con las actuales infraestructuras judiciales. Hay que recordar que los juzgados de lo Contencioso operan en un bajo alquilado por la Xunta por la falta de espacio en las otras sedes judiciales. La segunda, dotar a Pontevedra de unas infraestructuras judiciales que solventasen las necesidades de la administración de Justicia para las próximas décadas. Feijóo considera que este edificio "cumple perfectamente ambas" necesidades.

Gran plaza interior

Con espacio para 28 nuevas unidades judiciales y 19 salas de vistas, el inmueble supondrá también una importante mejora para el barrio de A Parda. Feijóo destaca que se trata de un inmueble "arquitectónicamente ligero y con espacios diáfanos" que buscar "hablar con el entorno" y que contará para ello con "tres plazas públicas" en el exterior. Además, contará también con un gran espacio interior diáfano en torno al cual se organizarán las distintas salas de vistas, que contarán con un circuito interior independiente para el personal de Justicia.

El presidente de la Xunta agradeció al alcalde de Pontevedra, la colaboración institucional prestada dado que el ayuntamiento fue el encargado de poner a disposición de la Xunta los terrenos. Lores, a su vez, mostró su confianza en que el nuevo inmueble "sea un edificio emblemático para la ciudad con todas las comodidades que requiere la administración de Justicia". El alcalde reconoció que esta sede judicial era "una necesidad para Pontevedra y parece que ahora ya estamos viendo la luz al final del túnel".

Feijóo se comprometió en estos plazos ante el estamento judicial gallego y pontevedrés. El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes reconoció que el inmueble "solucionará sin duda las grandes carencias de espacio y de medios que tiene ahora la ciudad". Por su parte, el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, recordó que "invertir en Justicia es rentable social y económicamente" y además "tiene sentido dado que no hay democracia sin división de poderes, y esto no es posible sin un Poder Judicial independiente, y esto no puede ocurrir si el Poder Judicial no es eficiente; y para poder ser eficientes necesitamos infraestructuras y medios", finalizó. Recordó que los jueces, lo que esperan, son "sedes judiciales que irradien socialmente la dignidad de la institución".