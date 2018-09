Lores sobre el modelo de ciudad: "Estamos en una liga diferente y es mérito de todos"

La repercusión del artículo del periódico británico The Guardian sobre el modelo de ciudad de Pontevedra es vista desde el Concello como "un salto adelante en la proyección internacional" de la Boa Vila. "Ahora entramos en el mundo anglosajón. Estamos muy orgullosos de eso y seguiremos trabajando para seguir en la cresta de la ola con humildad y viendo lo que se está haciendo y seguir avanzando", aseguró ayer el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que destacó que "detrás de todo esto está la gente que quiere una ciudad mejor". "Estamos en una liga diferente y esa es la realidad y es mérito de todos. Eso ayuda a aumentar la autoestima y apostar por muchas cosas", consideró.

Para el gobierno local el hecho de que Pontevedra sea noticia a nivel mundial supondrá un retorno. "Cómo se cuantifica no lo sé, pero nos gusta estar en boca de todo el mundo y que nos visite gente de un nivel medio alto. Esto es algo exponencial", afirmó.

El periodista Stephen Burgen firma en el prestigioso diario británico The Guardian el artículo "Para mí, esto es el paraíso", sobre Pontevedra, "la ciudad que prohibió los coches". De su texto y sus comentarios alabando a la Boa Vila se han hecho eco medios de comunicación de todo el mundo. Fernández Lores aseguró ayer que la próxima semana la mayor agencia de noticias internacional, Associated Press, hará un reportaje sobre la ciudad, así como la prensa de países como Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina o Portugal. Asimismo, quiso agradecer el seguimiento realizado por los medios españoles y, con especial cariño, los locales.

"Acabo de hablar con el periodista que estuvo aquí, Stephen Burguen. A ellos también les resultó increíble la repercusión. Hablamos de un millón de lectores que entraron en la página web de The Guardian a leer el artículo y 50.000 tuits dentro de la propia noticia", confesó sorprendido Lores.

"Esto no tendría repercusión si a la gente no le interesase esta cuestión. Es un tema sobre la calidad de vida, del aire, seguridad vial? Provocó esta reacción", consideró el alcalde.

En esta línea, hizo un repaso por la historia reciente de Pontevedra. "Aquí hubo un gran acompañamiento social que ha hecho posible esta proyección de la ciudad. Esto, inevitablemente, nos tiene que traer recuerdos. Éramos una ciudad pequeñita, feíta y sin mucho futuro. Había otras que tenían grandes proyectos, planes de actuación? Nosotros, modestamente, les pasamos por la izquierda. Ahora nosotros somos un referente mundial, no esperábamos llegar a ese nivel. A mí me llena de orgullo que fuésemos capaces de hacer una transformación de una ciudad desde aquí, escuchando a todo el mundo y con valentía política. Demostramos que es posible hacerlo con medios razonables", resumió.

"Nadie pensaba hace veinte años que una parte importante del mundo miraría para nosotros como ejemplo a seguir", concluyó.

Respecto a las críticas de ciertos sectores por la baja atracción de las empresas, respondió que "no todo se limita a Ence y Elnosa". "Los alcaldes no son los responsables de todo", dijo sobre las cifras del paro, aunque apuntó que "no somos los que tenemos más paro de Galicia".