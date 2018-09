Armadiña plantea concentraciones para solicitar la desafectación de A Chousa

La ACDeM Armadiña entregó en el registro más de 1.000 firmas para solicitar la desafectación de la plaza de A Chousa de Combarro y el traspaso de su titularidad de Portos de Galicia al Concello. La asociación planea avanzar en el movimiento vecinal por lo que plantean concentraciones en la plaza en un futuro próximo si las administraciones no avanzan en el proceso.

En total fueron 1.150 los apoyos del manifiesto "A Chousa é nosa" que lleva desde el 28 de julio recogiendo firmas en apoyo a la desafectación de la plaza en una petición a la que se sumaron otros colectivos como la Asociación a Solaina, la Asociación Cultural Mare Podium y la Comunidad de Montes "Rega dos Agros" de Combarro. "En algunos establecimientos se perdieron las firmas, por lo que estimamos que podría haber 300 o 400 apoyos más", apuntaba Luz Fontán, vocal del Armadiña.

"El amplio apoyo a esta reivindicación implica que es un tema prioritario por eso no queremos quedarnos en la recogida de firmas y haremos concentraciones en la plaza en un futuro próximo si no se avanza en la desafectación de A Chousa, así como de otros lugares de nuestro municipio que inexplicablemente no pertenecen a los vecinos", afirmó Fontán.

La protesta parte de la aprobación de la normativa del 26 de septiembre de 2017 por la que Portos de Galicia pasa a regular la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas en los puertos. Los vecinos critican que la plaza de A Chousa sea considerado como zona portuaria. "Non é un porto, Chousa é unha praza. Na praza non hay chalanas, hai crianzas xogando. Non hai nasas, hay veciños paseando", dice el manifiesto "A Chousa é nosa".

Desde Armadiña critican que, pese a pedir los correspondientes permisos a Portos para organizar los eventos, en la mayoría de los casos la respuesta es posterior a la realización de los mismos. Además, las asociaciones que organicen actos en la plaza deben abonar tasas por su uso que pueden llegar a los 300 euros diarios, dependiendo del espacio a ocupar. La desafectacón implicaría la gratuidad para celebrar actividades en la plaza.

Desde el Concello ya han iniciado un proyecto para solicitar a Portos la desafectación de la plaza y está previsto que se lleve a aprobación en el pleno de octubre. "Pensamos que se puede lograr, es un tema de voluntad político aunque sabemos que puede ser un trámite que lleve tiempo por otras experiencias", afirmaba ayer la alcaldesa accidental, Chelo Besada, en alusión al proceso que llevó a que A Reiboa pasase a ser de titularidad municipal y que se alargó durante seis años. Sobre la solicitud, el concejal Gregorio Agís señalaba que "lo primordial (mientras que no se logre la desafectación) es plantear el uso del espacio público sin trabas" y apuntaba a la desafectación de la plaza como solución a la eliminación de las tasas que deben pagar las asociaciones para realizar actividades en A Chousa con la nueva normativa.

Juegos tradicionales

De nuevo este fin de semana la plaza de A Chousa contará con actividades. Esta tarde y mañana, a partir de las 16.30 horas, se celebrarán la IV edición de los Juegos Tradicionales Armadiña que incluye una yimcana lingüística, mientras que el abierto de billarda se celebrará el día 29 en A Reiboa. Los juegos son abiertos para públicos de todas las edades.