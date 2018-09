El PSOE defiende en solitario la mesa del traslado de Ence al no conseguir ningún otro apoyo político

"Inviable" para unos, "electoralista" para otros y "poco serio" para la mayoría. El PSOE está, de momento, solo en su defensa de la propuesta para crear una mesa en la que se negocie un hipotético traslado de Ence fuera de la ría de Pontevedra, un plan que, según los socialistas locales, cuenta con el pleno aval del Gobierno central que preside Pedro Sánchez.

Si el miércoles eran la Xunta, el Concello y la propia empresa los que se desmarcaban, por razones distintas, de esa mesa, ayer la respuesta de los partidos políticos fue también prácticamente unánime, aunque con objetivos muy diferentes según los casos. Para el PP y Ciudadanos la prioridad es la defensa de los empleos y, por tanto, la continuidad de la empresa, mientras que BNG y Podemos creen que la única opción del Gobierno central es anular la prórroga de 60 años de la concesión que el ejecutivo que presidía Mariano Rajoy otorgó a Ence en 2016.

"Trabajamos para que en Pontevedra no solo no se destruya empleo, sino para que se creen puestos de trabajo, por eso no vamos a perder ni un minuto en algo que implicaría el cierre de una empresa". Así de contundente se mostraba ayer el presidente del PP local, Rafael Domínguez, que añade que "todos sabemos que en este momento el traslado de la empresa es absolutamente inviable, no tiene ninguna opción, es engañar a la gente. Si la fábrica se mueve de donde está es para cerrarse".

"Cerrar empresas"

El PP local reprocha a "PSOE, Marea y BNG que se dediquen a intentar cerrar empresas" porque "nuestros jóvenes tiene que irse fuera para poder encontrar trabajo de calidad, aquí no hay oportunidades, no hay actividad económica", puntualizó Domínguez.

"Todos reconocemos que la ubicación de Ence en su momento no fue la más adecuada, pero cuenta con los permisos medioambientales necesarios y ahora mismo está comenzando a devolver a Pontevedra todo lo que la ciudad le dio durante estos años", concluyó Domínguez.

Por su parte, la concejala de Ciudadanos, María Rey, también cuestionó el anuncio del PSOE y calificó esta propuesta de "política de ciencia ficción". "Esta política tan a la americana para protagonizar titulares grandilocuentes que no significan nada es a lo que nos está acostumbrando el PSOE", añade Rey, que recuerda el proceso judicial abierto a instancias del Concello para la revocación de la renovación de la concesión a Ence para permanecer en la ría. "Parece que los socialistas no comprenden lo que significa un proceso judicial", agregó la concejala.

"Creer que en esa mesa se van a sentar las partes es política de ciencia ficción. Si la Xunta ya ha manifestado que Ence debe quedarse y la propia empresa declina por inviable el traslado, o el PSOE encuentra un mesías que obre milagros o en esa mesa de negociación se sentarán solos", concluye.

En Marea

El Círculo Podemos Pontevedra, integrado en En Marea, tampoco se suma a un anuncio que considera "propagandístico y electoralista, una cortina de humo para que nada cambie". El diputado autonómico de En Marea, Marcos Cual, y el portavoz del Círculo pontevedrés, José Ramón Otero, recuerdan que la formación "siempre exigió y siempre exigirá que Ence abandone la ría de Pontevedra", pero a su juicio, la fórmula es que "el Gobierno Central revise la prórroga ilegal otorgada por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy, algo a lo que se comprometió Pedro Sánchez en Pontevedra" durante la campaña electoral. Esta es la misma demanda que formula el BNG.

Podemos arremete también contra el PP, que ahora ve "inviable" el traslado "cuando en la campaña de 2012, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, prometió el traslado de la fábrica en el caso de ganar dichas elecciones".