-¿Qué espera conseguir con este proyecto?

-¿Usted cree que su candidatura puede ilusionar a los votantes?

-Creo humildemente que si alguien puede, esa soy yo. Nadie mejor que yo sabe que uno puede reponerse tras la situación más adversa. Solo hace falta coraje y ganas. Y no me falta ninguna de las dos cosas. Creo que tengo mucho que aportar a la política local y quiero que me dejen demostrarlo.

-¿Estaría dispuesta a participar de nuevo en un gobierno de coalición?

-No me asusta trabajar con gente que piense diferente a mí, siempre que sean personas con principios y coherentes.