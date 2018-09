Cochón: "Que BNG e PSOE sigan sen candidato demostra que non teñen proxecto para Poio"

La concejala del PP Rocío Cochón recordó que, mientras el Partido Popular tiene un candidato y un proyecto sólido para las elecciones municipales de 2019, los dos partidos del gobierno local, BNG y PSOE, no solo no confirmaron quién encabezará su lista, sino que, además, en recientes declaraciones los teóricos líderes, Luciano Sobral y Chelo Besada, se muestran muy reticentes a confirmar su disposición a presentarse.

Para Cochón, que ninguno de los dos socios del Bipartito fuese capaz de confirmar quién se presentará a las elecciones es una muestra clara de que ni BNG ni PSOE tienen un proyecto claro que presentar a los vecinos ni una manera de ocultar los fracasos acumulados en el tiempo que llevan en el gobierno. Cochón recordó también que Sobral lleva 40 años en el Concelo y 24 en la alcaldía, mientras que Besada lleva más de una década en el gobierno de Poio entre los distintos mandatos, y apuntó que cuando gente que está en el gobierno desde hace tantos años tiene dudas a nueve meses de las elecciones "non é normal".

"Se as dúbidas son por liortas internas dentro dos seus partidos ou por falta de relevo, aí non temos nada que dicir", indicó Cochón, "pero cremos que, simplemente, ninguén quere ter o papelón. Como se van presentar ante os veciños falando da depuradora ou do PXOM os mesmos que levan, nalgún caso, 25 anos sen solucionar os problemas de Poio? Con que cara se van poñer en campaña os membros deste goberno diante do sector turístico, do sector do mar a poñerlles escusas baratas sobre a depuradora se eles non fixeron nada e son eles mesmos os que poñen en perigo o pan desas familias?".