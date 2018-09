El municipio cerrará el verano con una ocupación media superior al 70 por ciento

Poio cerrará la temporada veraniega con una ocupación hotelera media de algo más de un 70%. Así lo anunció ayer el edil de Turismo, Xosé Luis Martínez, que destacó que el verano de 2018 ha sido "bueno" y ha estado en consonancia al de los últimos años, sin tener en cuenta un 2017 que "fue extraordinario y raro".

Un período más, el mes de agosto fue el más positivo en cuanto a ocupación. Se logró alcanzar el 87%, gracias a que en la primera quincena se consiguió un 88 y en la segunda, un 86%. En julio, la ocupación media fue del 65%, bastante superior a muchas temporadas anteriores, en las que apenas superó el 50.

Mientras, en esta primera quincena de septiembre, los datos de los alojamientos conducen al "medio lleno", con un 56% de ocupación. Este tipo de turista es muy diferente al del resto del período estival, como explicó Martínez: "Se trata de un visitante con más poder adquisitivo. Gasta más porque tiene menos cargas familiares. Suele venir en pareja y no tiene hijos en edad escolar".

Por ámbito de procedencia, los llegados del resto de España siguen siendo amplia mayoría, aunque el visitante extranjero sigue en aumento. Madrid permanece como la Comunidad que más turistas aporta (después de Galicia, seguida de Andalucía, el País Vasco o Cataluña. Más allá de las fronteras españolas destacan los franceses, los británicos y los alemanes.

Asimismo, Martínez quiso recalcar el auge del turismo de autocaravana. El espacio ubicado en A Seca cuenta, a lo largo del verano, con muy buen aspecto y mucha afluencia. "Funciona como aparcamiento y espacio para desagües. No hay un máximo de noches, pero no hace falta porque se quedan pocas. Es un parking de concepción diferente al de Pontevedra, que es más urbano", apuntó el concejal de Turismo. En principio, el Concello de Poio no tiene previsto aumentar este espacio, ya que lo consideran suficientemente amplio.

Festa da Ameixa

Por otro lado, la Festa da Ameixa de 2018, celebrada el pasado fin de semana en Campelo, superó todas las expectativas. El edil de Turismo calificó el evento como "éxito total", pues vendió 1.000 raciones más que el año anterior. De hecho, fueron 4.395, un 30% más que en 2017 y un 57% más que en 2016.

De este modo, la recaudación aumentó exponencialmente. Fue en un 44%, lo que supuso un incremento de 6.000 euros hasta llegar a los 20.190 totales.

A nivel de visitantes, Campelo también mejoró sus datos. En la carpa se contaron, aproximadamente, unas 15.000 personas. Son 3.200 más que en 2017. La mayoría fueron españoles (93%). De entre ellos, destacaron los llegados de la provincia de Pontevedra, con mucha presencia de locales (36%) y también vigueses (21%). Los llegados de la ciudad olívica fueron superiores a los de la capital (20%).