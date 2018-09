El Estado se muestra dispuesto a abrir una mesa de negociación para trasladar a Ence de Lourizán

La administración del Estado está dispuesta a abrir una mesa de diálogo con el resto de administraciones autonómicas y locales, así como con la propia empresa, para abordar el posible traslado de la factoría de Ence en Lourizán fuera de la ría de Pontevedra.

Los portadores del mensaje lanzado por el Gobierno central al resto de agentes implicados en una posible salida de Ence de la ría (que actualmente tiene en vigor la prórroga de su concesión por 60 años más) fueron los responsables de la agrupación municipal socialista, quienes participaron la semana pasada en una intensa reunión de trabajo con responsables del Ministerio de Transición Ecológica y de Presidencia del Gobierno. Así, la secretaria general de la agrupación local, Maica Larriba; junto al secretario de organización y portavoz municipal, Tino Fernández; y la secretaria de Medio Ambiente, Maria Pierres, explicaron que cuentan con el visto bueno del gabinete de Asuntos Económicos de La Moncloa, de la secretaría general de Industria y de la secretaría de Estado de Medio Ambiente para trasladar esta "disposición del Gobierno del Estado a abrir esta mesa de negociación en la que estaría la empresa" y el resto de administraciones implicadas en un posible traslado de la pastera.

Los tres explicaron que ahora debe ser el Concello de Pontevedra, y concretamente instaron al alcalde, quien aproveche "esta puerta que se abre" para intentar buscar una nueva vía para la salida de Ence de Lourizán, y activar este proceso. También explican que la propia empresa y el resto de administraciones deberían mostrar cuál es su posición respecto a esta posibilidad de diálogo y buscar una ubicación idónea para Ence fuera de la ría. Tino Fernández reconoce que la empresa, con una prórroga de la concesión de 60 años otorgada por el Gobierno de Mariano Rajoy, podría entender que se encuentra en una situación de cierto privilegio pero recordaron que su continuidad está pendiente de los recursos contenciosos interpuestos ante la Justicia y "en un juzgados sabes como entras pero no como acabas". Además, recordó que la fábrica en Pontevedra necesitará ampliaciones y obras y que "la prórroga no le garantiza una vida fácil a Ence en Pontevedra", por lo que cree que debería sentarse a negociar.

Desde el Gobierno local de Pontevedra la comparecencia de los socialistas pontevedreses y esa supuesta propuesta para abrir una mesa de negociación no es más que "una cortina de humo" para "encubrir la realidad que no es otra que el Estado no tiene pensado hacer nada" para revocar la prórroga de Ence en Lourizán. Fue el concejal César Mosquera el que valoró esta propuesta e insistió en pedir al Ejecutivo socialista en Madrid que se anule la prórroga concedida a la pastera por un Gobierno del PP en funciones o que se "allane" en los recursos interpuestos por le Concello ante los juzgados de lo Contencioso. Es decir, que los abogados del Estado defiendan las tesis del Concello en contra de la prórroga de la concesión. Aseguró Mosquera que, "como no tienen pensado hacer nada de esto" lanzan esta "feliz ocurrencia" y les instó a comunicar si estas dispuestos a poner "cartos" para un traslado que si cabe "podría valer 800 o mil millones de euros". También instó al Ministerio a que les comunique por escrito si esta oferta es una realidad y si están dispuestos a poner financiación.

Informes desfavorables para Elnosa

Esta fue la principal novedad que los socialistas pontevedreses trajeron de Madrid pero abordaron también otras dos cuestiones de gran importancia para Pontevedra. En primer lugar recordaron que Costas tienen pendiente de rematar el expediente de caducidad de la concesión de Elnosa. Los socialistas pontevedreses adelantaron que a falta de los informes de la Abogacía del Estado, el Consello de Estado y algún otro informe de la administración, los dictámenes recabados por el Ministerio y el propio informe elaborado por la Dirección Xeral de Costas son favorables a la recuperación de la concesión y de los terrenos, lo que supondría la marcha de Elnosa. No se prevén "sorpresas" en cuanto a los informes restantes, aunque hay que esperar.

En segundo lugar, trasladaron un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Lourizán por la ampliación de la EDAR, dado que en el Ministerio la Xunta no ha solicitado por el momento ningún petición para reformar estas instalaciones en Placeres. Los socialistas pontevedreses aprovecharon para mostrar su posición contraria a una ampliación de la depuradora y sí construir otras más pequeñas en distintos puntos de la ría.