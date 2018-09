Financian una "tesis infantil" sobre el monte comunal

Los comuneros de Salcedo están inmersos ahora en la redacción de un reglamento que regirá la convocatoria de unos estudios escolares sobre el momento comunal.

Consensuarán las bases con los directores de los dos centros escolares del municipio, el CEIP Iglesias y el de Cabanas.

Alrededor de 1.000 euros destinarán los comuneros a los premios, en material didáctico, para los mejores trabajos.

Un jurado profesional se encargará de decidir cuál es el trabajo ganador, en el que la Comunidad de Montes pide "calidad" y por ello buscará la implicación de la dirección de los centros escolares y de las asociaciones de padres.

El trabajo en los colegios es fundamental para los comuneros de Salcedo, que pretenden crear cantera en el objetivo común de preservar los montes y su riqueza forestal.

Por ello, el concurso que quieren implantar tendrá una temática muy variada. Los escolares, con ayuda de sus profesores, podrán indagar en cuestiones como el por qué de la existencia del monte vecinal; los direfentes modelos de gestión por los que se puede optar; la problemática que rodea este tipo de superficies y que puede ir desde el fuego a las plantas invasoras.

"Trátase de que investiguen, que averigüen, que indagen, que se preocupen por una patrimonio natural do que serán guardiáns no futuro", explica Fernando Pintos.

Quiere que hagan una pequeña "tesis infantil" sobre el monte comunal.

El presidente de los comuneros reconoce que esta labor didáctica que este año comenzará con los escolares de Salcedo ya lleva años marcando la línea de actuación de este colectivo.

Como ejemplo está la invitación a los escolares del municipio a participar en las plantaciones en monte comunal. Los comuneros financian incluso el transporte y los escolares hacen la repoblación.

"Do Valle Inclán levan xa varios anos vindo. Quedara un curso atrás e os mesmos rapaces lle pediron á dirección do centro que lles organizaran unha visita". No solo hacen plantación, también descubrir el pequeño tesoro natura que esconden los montes de Salcedo y aprenden conceptos básicos como a diferenciar las especies frondosas de las coníferas.

Esta iniciativa completa otras desarrolladas por la Comunidad de Montes y que permiten la financiación de proyectos presentados por asociaciones de la parroquia. Un total de 11 se han beneficiado este año de las ayudas económicas prestadas por el colectivo comunal.