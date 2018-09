Un año a la espera de un informe sectorial

Algo más de un año es el tiempo que lleva la Comunidad de Montes de Salcedo tramitando los informes sectoriales necesarios para conseguir la licencia municipal que les permitirá levantar la aldea neolítica con la que quieren poner en valor el patrimonio local. El proyecto está sujeto a una subvención de unos 60.000 euros concedida por el GDR, que deberán justificar en el mes de octubre. Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido, resta todavía un informe, de Cultura, que impide obtener el permiso municipal que garantice el inicio de los trabajos.

La aldea neolítica que los comuneros de Salcedo quieren construir en los antiguos terrenos de la Brilat carece de licencia. Y es que para que el Concello pueda tramitar el pertinente permiso de construcción es necesario que la Comunidad de Montes presente todos los informes sectoriales necesarios.

El próximo mes de octubre la comunidad de montes debe justificar los trabajos realizados para poder percibir la subvención concedida por el GDR para este fin.

Desde la directiva de los comuneros confían en que la partida no esté comprometida y que la licencia pueda estar lista para iniciar los trabajos con la holgura suficiente como para que los fondos del GDR no corran peligro.

Fernando Pintos, presidente de la Comunidad de Montes, reconoce sin embargo que la demora es excesiva.

Un año lleva la entidad promotora de esta iniciativa cultural a la espera de la emisión de los informes sectoriales necesarios. Ya solo queda uno, de Cultura, pero la gestión de papeles se ha llevado por delante un año de trabajo invisible.

"Si algún día alguen botara contas dos días perdidos por arqueólogos, arquitectos, funcionarios e nós mesmos, dariamonos conta de que as subvencións non compensan; que perdemos moitos cartos". Fernando Pintos, presidente de la Comunidad de Montes, reconoce que fue en julio del año pasado cuando comenzaron la tramitación.

No todos los departamentos implicados registraron la misma tardanza. Fernando Pintos recuerda que el Ministerio de Defensa fue el más ágil. "A petición partiu de aquí foi a Valladolid, de alí a Madrid e en poucos días xa tiñamos a resposta".

Algo más complicado fue conseguir el del Servicio Provincial de Montes. "Tivemos que falar coa xefa provincial, porque o único que nos decían era que a nosa petición estaba "nun montón" e que ían por orde. Resultou que os vinculados a subvencións do GDR tiñan preferencia e desbloquearon o informe".

Lo de Patrimonio fue un poco más complicado. Al encontrarse la superficie muy cerca de los petroglifos fue necesario que este departamento emitiese un informe favorable. También les fue requerida una prospección del terreno que determinase si bajo la tierra pueden encontrarse restos de un asentamiento o de un yacimiento a proteger.

Con todo, los comuneros no se desaniman. Confían en que pronto estén listos todos los papeles y la aldea neolítica empiece a cobrar forma. Es parte de una actuación mucho más ambiciosa que busca dotar a todo el entorno de unas instalaciones deportivas que serán financiadas por el Concello y que en una primera fase incluyen la construcción de un campo de fútbol y también de una edificación que acoja un centro de interpretación, que precisamente sirva de complemento a esta aldea neolítica.

Ahora, el proyecto subvencionado por el GDR incluye la construcción de tres cabañas, que "sirvan para os rapaces e toda a xente que esté interesada poida entender cómo se vivía naquela época".

Alrededor de las tres chozas hay petroglifos y yacimientos y los comuneros quieren completar la actuación con una pequeña aula de interpretación que ofrezca a quien se acerque una información más detallada.

Esta edificación será de construcción posterior "pero moi necesaria para complementar un proxecto global que queremos desenvolver nos antigos terreos do Campo de Tiro. A idea é convertir aquelo nunha gran área, na que co tempo haberá un campo de fútbol, as edificacións, unha pista de atletismo, un circuito ciclista, zona de servicio para as BTT e unha zona de xogos para os rapaces, con rocódromo e outros elementos atractivos".

Todo ello forma parte de un ambicioso proyecto que el Concello de Pontevedra tiene para el monte de Salcedo y cuyas primeras actuaciones posiblemente no den comienzo hasta bien avanzado el próximo año.