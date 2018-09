El PSOE recuerda a Telmo Martín los 15 años de retraso del parque empresarial

El reciente anuncio del Concello de Sanxenxo sobre la próxima recepción del parque empresarial de Nantes, ha provocado que el PSOE recordase al alcalde Telmo Martín los "15 anos dende que se comezou a proxectar e aínda agora se anuncia a súa finalización, enumerar tódolos perxuizos económicos que tiveron que sufrir os propietarios, os custos de oportunidade incurridos ó non poder aproveitar tódalas posibilidades que este proxecto ofrecía",

Para la portavoz socialista, Ainhoa Fervenza, "na planificación e proxección do parque empresarial, promovido por vostede dende o principio, nunca se tiveron en conta unha estructuración razoable dos fins que tiña que perseguir este proxecto de xeito que chegara a bó fin. Promovido de maneira privada, non fóra ser que lle salpicaran as responsabilidades, fíxose sempre de costas a Xunta de Galicia o cal provocou o incremento dos custos do proxecto ó non ter en conta a titularidade pública dos accesos ó polígono co conseguinte custo de paralización do parque ata obte-los e o sobrecusto dos mesmos que tiveron que asumir os propietarios das parcelas".

Asimismo, critica a Martín porque "cando as cousas se puxeron difíciles no desenrolo do parque, vostede dou a espantada a outros lares, pensando só no seu futuro político e no seu interese particular, fuxindo para Pontevedra e deixando na estacada numerosos proxectos inacabados entre eles o parque empresarial e un Concello de 17.000 habitantes entre os máis endebedados per cápita de Galicia incluindo as grandes cidades e capitales de Galicia".

Beneficio propagandístico

Fervenza tras reconocer la "boa nova" de la recepción del parque insta a Martín "a non sacar peito, e moito menos empregar coma arma arroxadiza contra a oposición na procura dun beneficio propagandístico e electoral no que precisamente neste asunto debería evitar. O que si debería comezar a pensar, e non se equivoque, con isto non remata a xestión do polígono, é pensar en recuperar todo o tempo perdido neste proxecto e comezar a planificar e xestionar tódalas accións e posibilidades que este polígono ofrece para a reactivación da economía do Concello e os seus veciños".