Aguas fecales en un tajea que van directas al río

La falta de limpieza genera un desagradable mal olor en el barrio. Los vecinos sitúan la causa en la falta de limpieza en los contenedores.

Sin embargo, Angel Mario Lago apunta a que no es la única. Afirma que la carretera que baja junto al centro de salud la maleza es de tal magnitud que no se aprecían las tajeas. Por una de ellas afirma que circulan aguas fecales, "que acaban directamente en el río. Nadie lo supervisa. No preocupa a nadie", asegura.

Los parques infantiles son insuficientes, los jóvenes carecen de instalaciones adecuadas para la práctica de sus actividades y la limpieza de los viales es inexistente. "Da igual el aspecto en el que te centres. Todo aquí presenta carencias". Los vecinos aseguran que hace 40 años consiguieron que se dotase a Monteporreiro de todo lo necesario para el volumen de población que se trasladó a la zona. "Pero hoy no hay nada".