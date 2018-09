Los hospitales del área sanitaria generaron en un año 84.600 kilos de residuos peligrosos

El Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, generó el año pasado 84.600 kilos de residuos considerados "peligrosos". Son los biosanitarios y los tóxicos. Todos ellos fueron gestionados a través del Departamento de Medio Ambiente.

El área sanitaria de Pontevedra acaba de revalidar la certificación en gestión ambiental para los hospitales Montecelo y Provincial conforme a la norma ISO 14001 2015. Para ello, el CHOP cuenta con una responsable de calidad en gestión ambiental, Susana Abalo, jefa del Servicio de Hostelería.

"Todo el personal de ambos hospitales están implicados en esta labor. No sería posible llevarlo a cabo sin todos los trabajadores, por eso es tan importante la información y la sensibilización", explica.

"La gestión de los residuos, el control de los consumos energéticos... llega a todas partes. Da igual la categoría que tengas y la función que tengas, en mayor o menor grado nos incumbe a todos", añade. El puesto de Abalo pertenece al Servicio de Hostelería porque es este el encargado de la gestión de los residuos, incluso los de tipo ambiental.

El Hospital Montecelo, que es el que tiene mayor actividad, genera residuos peligrosos y no peligrosos. Los no peligrosos se dividen en dos categorías: los derivados propiamente de la actividad asistencial, como una venda o una gasa manchada en sangre, o los que se podrían generar en un domicilio particular, como puede ser el aceite de cocinar, los orgánicos o materiales como el papel.

En cuanto a los peligrosos, "son los que necesitan una gestión posterior a su recogida". Por ello, tienen que ir de la mano de un gestor especializado. Son, básicamente, los biosanitarios y los tóxicos.

Los primeros se generan en las plantas de hospitalización con enfermos infecciosos o en los laboratorios. Por ello se gestionarán en este apartado los residuos de cultivos o reservas de agentes infecciosos y material de deshecho en contacto con ellos. También los residuos de vacunas con agentes vivos o atenuados. Asimismo, el Servizo Galego de Saúde incluye aquí los residuos de animales de experimentación, cadáveres y restos anatómicos de animales infectados o inoculados con agentes infecciosos. Esto no quiere decir que todos los tipos estén presentes en los hospitales pontevedreses.

Respecto a los residuos de citotóxicos son los que han tenido contacto con citotóxicos. Son los que más se deben apartar del contacto y están regulados por una normativa muy estricta. Provienen de unidades como la de Oncología o Farmacia.

También son peligrosos los de tipo químico que se derivan de la actividad de laboratorio.

"En general se genera poca cosa pero de mucho tipo. Esto no es como una empresa", puntualiza Susana Abalo.

El año pasado los dos hospitales pontevedreses generaron 73.600 kilos de residuos biosanitarios y 11.000 de tóxicos, lo que deja un total de 84.600 kilos.

"Es importante gestionarlos, no tanto por la cantidad, porque puede parecer muy elevada pero no lo es, como por que necesitan su tratamiento específico con un gestor autorizado", recalca la responsable de calidad del CHOP.

La separación de residuos se ha realizado "desde siempre". "El tener la certificación ISO 14001 nos ha ayudado a mejorar la gestión y a minimizar los residuos. Tenemos dos auditorías al año, una interna y otra externa, además de las que hacemos nosotros mismos sobre nuestro trabajo", informa. El Departamento de Medio Ambiente cuenta con cuatro personas que realizan la parte documental. "Para que esto funcione es fundamental el compromiso de la dirección", añade.

Gran Montecelo

Todos los hospitales gallegos realizan la gestión de residuos, obligatoria por ley, pero no todos cuentan con la certificación ISO 14001.

Cuanto mayor es el centro hospitalario, mayor cantidad de residuos generados. Por ello, Montecelo se prepara también en este sentido para la gestión de los que se producirán en los nuevos servicios que incorporará el Gran Montecelo. "Ahora mismo, por ejemplo, aquí no tenemos residuos radioactivos", apunta.

Los residuos de tipo peligrosos se recogen tres días a la semana, mientras que los no peligrosos se introducen en compactadoras en los dos hospitales y se recogen con una frecuencia de dos días a la semana, cuando ya están llenas.