El PP demanda un nuevo Plan Xeral tras reunirse con los promotores inmobiliarios

Rafa Domínguez mantuvo ayer una reunión con responsables de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin) para abordar cuestiones relativas a la situación que atraviesa la ciudad del Lérez en esta materia.

Entre otros asuntos, el presidente local del PP de Pontevedra destacó "el obsoleto PXOM por el que se rige el planeamiento urbanístico de nuestra ciudad", que data del año 1989 y que ya ha sufrido numerosas modificaciones puntuales a lo largo de estos años. "Pontevedra en lugar de mirar tres décadas hacia delante, está mirando tres décadas hacia atrás", señaló.

"Pontevedra necesita actualizarse y renovarse. Contar con un nuevo Plan Xeral que permita diseñar un proyecto de futuro para Pontevedra", destacó Domínguez, "¿Por qué no lo hace el BNG de Pontevedra? Porque para ellos el empleo y las empresas no son importantes, o más bien, no son cosa suya que viene a ser lo mismo", añadió.

Un nuevo PXOM permitiría planificar la creación de suelo empresarial ofreciendo así "espacio para las empresas que se quieran instalar aquí y logrando con ello la generación de puestos de trabajo y oportunidades para nuestros vecinos", recalcó el edil popular.

"Necesitamos más suelo industrial y más suelo empresarial para que las empresas tengan facilidades y espacio en el que asentarse, para que esas empresas se ubiquen en Pontevedra y frenen la sangría del paro en la ciudad", recalcó el presidente de los populares. "Pontevedra está a la cola tanto en renta media como en empleo".