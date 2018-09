Las Escolas Deportivas ofrecen desde octubre 2.500 plazas en una veintena de modalidades

El plazo para la preinscripción presencial en las Escolas Deportivas municipales 2018-2019 se abre el próximo martes, según anunció ayer el Concello. Las personas interesadas pueden dirigirse al Pabellón Municipal, en horario de 8.30 a 13.30 horas. También desde el mismo día, aunque a las 00.00 horas y hasta el día 23, a las 23.59 horas, se podrá hacer las preinscripciones a través de la sede electrónica del Concello (procedimiento 206).

El Servizo Municipal de Deportes recuerda que no hay prioridad de acceso, es decir, que no hay preferencia alguna si la preinscripción se hace el primer día que el último, pues cuando la demanda supere la oferta se hará el sorteo de las plazas. En el plazo de preinscripción no se adjudica la plaza, insiste el Concello, que asegura que "de este modo se garantiza la igualdad de oportunidades para los solicitantes". Además, de este modo trata de evitar que se forman las habituales colas ante el Pabellón.

Para hacer la preinscripción no hay que presentar ninguna documentación personal excepto el formulario oficial totalmente cubierto.

De las alrededor de 2.500 plazas ofertadas, todas subvencionadas, 1.560 son de oferta pública y el resto son de gestión directa de los clubes para garantizar la continuidad -según los criterios del club- de los niños que comenzaron el pasado año la iniciación del deporte elegido.

Los deportes ofertados son los siguientes: atletismo, triatlón, baloncesto, rugby, fútbol, fútbol sala, voleibol, balonmano, esgrima, tenis, tenis de mesa, pádel, bádminton, judo, lucha olímpica, taekwondo, gimnasia acrobática y trampolín, orientación deportiva, ajedrez y escalada deportiva.

El curso de las escuelas deportivas municipales arrancará en el mes de octubre y se extenderá hasta el 31 de mayo de 2019.

Para obtener más información se ha habilitado la dirección electrónica http://deportepo.blogspot.com/2018/09/chegan-as-escolasdeportivas-municipais.html.