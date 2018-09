Rey: "Neste tema, o consenso local é absoluto"

Juan Manuel Rey destacaba ayer, al término de la sesión plenaria, la total unanimidad de los grupos políticos caldenses con respecto a este tema. "Non tivemos problema algún para chegar a un texto de consenso entre todos, pero no tema do río o acordo entre as forzas políticas da Corporación é constante". Muestra de ello es, a juicio del alcalde de Caldas, su asistencia a las diferentes reuniones mantenidas por esta cuestión con otras administraciones "sempre acompañado por algúns membros da oposición".

Rey agradece este posicionamiento de la oposición en defensa del río y la buena disposición de los portavoces para "chegar a puntos de consenso. Penso que temos que seguir traballando nesta liña porque aquí está en xogo o futuro do Umia pero tamén a saúde dos veciños desta comarca".